Mahmud Halil'e Sınır Dışı Kararı

18.09.2025 10:37
ABD'de yargıç, Filistin destekçisi Mahmud Halil'in Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine karar verdi.

ABD'de yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in, iltica başvurusuna ilişkin davada Cezayir veya Suriye'ye sınır dışı edilmesine karar verdi.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, Columbia Üniversitesi kampüsündeki gösterilerin ardından tutulduğu gözaltı merkezinden 20 Haziran'da serbest bırakılan Halil'in iltica başvurusunun yeniden değerlendirildiği davada kararını açıkladı.

Comans, kararında Halil'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Columbia Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı çıkan öğrenci topluluğuyla bağlantılı olduğunu daimi ikametgah izni başvurusunda belirtmediğini ifade etti.

Bu bilgilerin kasıtlı paylaşılmamasının "ciddi olumsuz faktörler" teşkil ettiğini belirten Comans, Halil'in sınır dışı edilerek Cezayir veya Suriye'ye gönderilmesine hükmetti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA

