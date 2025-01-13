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Mahruki'ye Hapis İstemi

Mahruki\'ye Hapis İstemi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, halkı yanıltıcı bilgi yaymakla yargılanıyor. 3 yıl hapis istemi var.

13.01.2025 16:19
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Sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatı hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Mahruki ise beraatine karar verilmesini istedi.

Milli Güvenlik Akademisi mezunu olduğunu belirten Mahruki, sosyal medyada sadece görüşlerini paylaştığını, Suriye'de yaşananların kendisini doğruladığını savundu.

Mahruki, "Eğer savunmalarım kabul edilmiyor ise Ümit Özdağ'ın uzman olarak duruşmada dinlenilmesini talep ederim. Bu işin kitabını yazmış başka uzmanlar da vardır, onlar da dinlenebilir." dedi.

Mahruki'nin avukatı Şehmus Tekik ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatına süre verip duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

Duruşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Çağlayan meydanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahruki'nin vatandaşların canını kurtarmak için mücadele eden bir kişi olduğunu söyledi.

Nazlıaka, "Mahruki'nin kişiliğiyle bağdaşmayacak birtakım iddialarla yargılanıyor olması hepimiz için üzücüdür. Mahruki sorumlu vatandaş olarak gördüğü birtakım aksaklıkları dile getirmiştir." dedi.

Nasuh Mahruki ise burada yaptığı açıklamada, mahkemeden beraat kararı beklediklerini, savcının ceza istemine şaşırdıklarını dile getirdi.

Yargılanmasına neden olan paylaşımının sıradan sosyal medya paylaşımı olduğunu ifade edilen Mahruki, "Buna yüksek anlamlar yüklemenin manası yok. Fikirlerimi, endişelerimi paylaştım." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanı olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilen iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendiriliyor.

İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mahruki hakkında ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahruki'ye Hapis İstemi - Son Dakika

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