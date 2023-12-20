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Türkiye'nin Makine İhracatı 25,8 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin Makine İhracatı 25,8 Milyar Dolara Ulaştı

Yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 25,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye\'nin Makine İhracatı 25,8 Milyar Dolara Ulaştı
20.12.2023 - 12:47,
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Yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 25,8 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamada, makine imalat sanayi konsolide verileri yer aldı.

Buna göre, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 25,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde ihracatı hızlı artan dallar arasında yüzde 20,6 ile hadde ve döküm makineleri, yüzde 16 ile takım tezgahları ve pompalar-kompresörler, yüzde 17,6 ile ambalaj makineleri yer alırken, ihracatı gerileyen tek alt-sektör yüzde 9 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri oldu.

Başlıca dış ticaret pazarlarının tamamında değer bazında artış sağlayan sektörün, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'dan oluşan ilk 7 pazarına satışlarının toplamı yüzde 17 artarak 10 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yüksek faiz ortamında iktisadi faaliyetlerin yavaşladığı ABD, Çin ve Avro Bölgesi'nde sanayi PMI verilerinin kasımda 50 puanın altına gerilemesini değerlendirerek, küresel sanayideki gelişmelere ilişkin şu düşüncelerini aktardı:

"Teknolojiye ve küresel ekonomiye yön veren dünyanın en güçlü makine imalatçısı ülkeleri, böyle bir ortamda geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını yakalamayı yeterli bir başarı hedefi olarak belirledi. Yatırım iştahının ve makine siparişlerinin düştüğü bir yılda pazardaki paylarını kaybetmemek onlar için yeterli olacaktı ama bu hedefi, Avrupa'nın lokomotif ülkelerinden Almanya dahi yakalayamadı. Biz ise 2022 tamamında yaptığımız ihracatı 11 aya sığdırdık, makine teçhizat yatırımları azalan Almanya'ya dahi satışlarımızı yüzde 8,8 artırarak 3 milyar doların üzerine taşıdık. Aralık ayını fazladan bir ay gibi çalışacağız ve Cumhuriyetimizin 100. yılını dünyada ihracatını artırabilen birkaç ülkeden biri olarak yeni bir rekorla kapatacağız.

Geçtiğimiz yıl son çeyrekte yüzde 21 gibi sıra dışı bir artışla gerçekleştirdiğimiz 7,2 milyar dolarlık ihracatın bir baz etkisi oluşturması doğaldır. Geçen ay yatay bir seyirle ihracatımızın 2,4 milyar dolarda kalması konusunda bizi, sevk ettiğimiz makine miktarında biraz da birim fiyatlarımızdaki artışa bağlı olarak yaşanmakta olan gerileme düşündürüyor. KG fiyatlarımızın ortalama 6,2 dolardan 7,2 dolara yükseldiği 11 aylık dönemde, geçen yıla göre 250 bin tonluk ihracat kaybımız oldu. Enflasyon ile kur arasındaki farkın rekabet kabiliyetimiz üzerindeki etkisi tüm ihracat dallarımızda göze çarpıyor."

"İthalatı azalmakta olan Avrupa'ya makine ihracatımız artıyor"

Ticari canlılığın düştüğü ve büyüme trendinin zayıfladığı Avrupa'da, imalatçı işletmelerin elindeki birikmiş siparişlerin azalmaya başladığını belirten Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının yüzde 60'tan fazlasının gerçekleştiği kıtadaki gelişmelere değindi.

Karavelioğlu, "Dünya Ticaret Örgütü tahminlerine göre bu yıl ithalatı yüzde 0,7'den fazla daralan Avrupa'ya makine ihracatımızda bir kayıp değil, artış var. Bölgede faiz artırımlarının sonuna geldiğimiz bu dönemde, dünyada enflasyonist baskıyı hafifletecek şekilde enerji ve endüstriyel materyal maliyetlerinin azalmaya başladığını da göz önünde bulundurursak toparlanma zamanlaması konusunda iyimserliğimiz artıyor. Elimizdeki veriler, en geç 2024 ortasında ekonomik canlılığın başlayacağını ve Avrupa'nın toplam ithalatının gelecek yıl sonunda yüzde 2'ye yakın artacağını gösteriyor. Şu sıra, dünyadaki herkes gibi biz de finansal zorluklar karşısında ince bir çizgide yürümek zorundayız ama tünelin sonunda bir ışık görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye en cazip makine pazarı"

Karavelioğlu, 2024'te ikinci çeyrekten itibaren başlaması beklenen yeni sipariş dalgasından Türkiye'nin payına düşeni alabilmesi için sektörün yatırımlarına devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Finansmanın pahalandığı bir ortamda, Türkiye'nin teknolojik rekabet gücünü temsil eden sektörlerin kendi haline bırakılamayacağını vurgulayan Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Yeşil sanayi regülasyonlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dijitalleşebilmek için yatırımlarımıza devam etmek zorundayız. İlgili bakanlıklarımızın bu konuda yoğun bir çabası ve sektörel kuruluşlarla kapsamlı bir etkileşimi var. Küresel daralmaya rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 23,7 büyüyen makine teçhizat yatırımlarının ihracattaki miktarsal kayıplarımızı telafi etmemize olanak sağladığını, aynı dönemde yüzde 13,4 büyüyen makine üretimimizden görebiliyoruz. Rakiplerimizin ve ithalatçıların iştahlarını kabartan bu durum aynı zamanda iç pazarımızı niteliksiz mallardan ve haksız rekabetten korumakta çok daha titiz davranmamız gerektiğine işaret ediyor."

"Çin ve Hindistan'ın agresif ticaret politikaları konusunda uyanık olmalıyız"

Üçüncü çeyrekte Türkiye'de makine ve teçhizat yatırımlarının yükselmesinde, yılın ilk yarısında ertelenen yatırım kararlarının etkili olduğunu belirten Karavelioğlu, makine sanayi üretimine yansıyan bu büyüme olumlu olsa da yatırım malları ithalatındaki artışın çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Karavelioğlu, "Yatırım malları ithalatının yüzde 30'un üzerinde artışla 48 milyar dolara yükseldiği ilk 10 ayda harcanan dövizi aynı hızda geri kazanmak mümkün olmayacak. Küresel PMI verilerinin gerilediği dönemlerde müşterilerin fiyat hassasiyeti daha yüksek olduğundan, TL'deki değer kaybının durağanlaştığı bu ortamda ihracat yapmak daha da zorlaşacak. Özellikle Çin ve Hindistan'ın agresif ticaret politikaları konusunda uyanık olmalıyız. Makine ithalatımızın yılda 1 milyar doları geçtiği 9 ülke vardı, Hindistan'la yakında bu sayı 10'u bulacak. Türkiye'ye bu yıl 12 milyar dolar civarında makine satışı yapan Çin, son dönemde Hindistan'da büyük yatırımlar yapıyor. Bu iki ülke hem yurt dışında hem de yurt içinde bizden pay kapmaya çalışıyor. Yerli sanayimizi bu tip ataklara karşı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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