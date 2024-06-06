Malatya'da 6 Şubat Depremlerinde Yıkılan Kırçuval Oteli Davası Yarın Başlıyor.

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan Kırçuval Oteli davası yarın başlıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş, "Aileler olarak bir an önce adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi. Avukat Çağrı Sarıoğlu ise "Acaba Kırçuval Otel'in belediye evrakları biri ya da birileri tarafından dosya arasından alınıp yok edilmeye mi çalışıldı" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişiye mezar olan Malatya'daki Kırçuval Otel davasının ilk duruşması yarın Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede sanıklar dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'ın yanı sıra H.D., S.Y., F.A., İ.Y., S.K., F.P., A.M.P., M.H.B., M.B. ve A.Y.'in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan Kırçuval Otel'ine imalat yönünden onay veren belediye yapı kontrol birimindeki kamu görevlileri hakkında dosya tefrik edildi, soruşturma devam ediyor.

"Asli ve tali kusurlular tespit edildi"

Duruşma öncesi, Kırçuval Otel'de yaşamını yitiren milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş ve ailelerin avukatı Çağrı Sarıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi ek raporunun dosyaya geldiğini söyleyen avukat Çağrı Sarıoğlu, "Bilirkişi ek raporuna göre yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul, şantiye şefi yani kaba inşaatta görev alanlar ve belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler asli kusurlu olarak, belediye yapı kontrol birimi ise tali kusurlu olarak tespit edilmiştir" dedi.

"5 kolonun akıbeti bilinmemektedir"

Avukat Sarıoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Otel binası, 1994 yılından beri birçok tadilat geçirmiştir. Bu tadilatların bazılarının hiçbir şekilde projeleri ve dolayısıyla proje ruhsatları bulunmamaktadır. Binanın 1975 yönetmeliği şartlarını bile karşılamadığı açıkça rapor edilmiştir. Dosyadaki çarpıcı detay ise kolon sayısı hususundadır. Binanın ilk statik projesinde binanın 33 adet kolonunun olduğu görülmektedir. Ancak sayısı bile tespit edilemeyen tadilatlardan birinin projesinde binadaki kolon sayısının 28 adet olduğu kayıtlardadır. Bu olmayan 5 kolonun akıbeti bilinmemektedir. ya bu kolonlar bina inşası sırasında hiç yapılmadı ya da ayrı zamanlarda kesildi. Ancak kesilme ihtimali oldukça fazla.

"Dosya kapsamında yapı ruhsatına ulaşılamamıştır"

Ayrıca statik tadilat projesinde yer alan S5 adı verilen kolonunun yerinde olmadığı net bir şekilde tespit ediliyor. Binaya 05.04.1994 tarih ve 217/09 sayılı yapı ruhsatı verilmiştir. Ancak dosya kapsamında yapı ruhsatına ulaşılamamıştır. Dosyada otelin projeleri, ruhsatlarına dair birçok eksik evrak bulunmaktadır. bazı tadilat projelerine, statik projelere ulaşılamadığı raporlanmıştır. Bu evraklara neden ulaşılamıyor? Bu da en önemli ve vurucu detaylardan biridir."

"Kırçuval Otel'in belediye evrakları biri ya da birileri tarafından dosya arasından alınıp yok edilmeye mi çalışıldı?"

"Bu projeleri saklamakla mükellef olan belediyedir" diyen Sarıoğlu, "Bu husus dosyanın en can alıcı kısımlarından biridir. Acaba Kırçuval Otel'in belediye evrakları biri ya da birileri tarafından dosya arasından alınıp yok edilmeye mi çalışıldı? Bu şüphe üzerine savcılığa bu evrakların tekrardan belediye ve ilgili kurumlardan istenmesine, olmadığına dair yazı geldiği takdirde; kayıtların dijital ortamda tutulup tutulmadığının tespitine, bu evrakların neden eksik olduğu hususlarının tespitine dair taleplerimiz oldu. Neticeyi dikkatle takip etmekteyiz" ifadesini kullandı.

"Kimin ne suçu varsa yargı önünde hesap versin"

Milli sporcunun annesi Zeliha Ağırbaş ise oğlunun Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncusu olduğunu belirterek, "Kırçuval Otel ilk depremde 10 saniyede yıkıldı. Biz Malatya'ya ikinci gün akşam ulaşabildik. Oğlumun cansız bedeni ikinci gün akşam çıktı" dedi.

İlk duruşmanın yarın görüleceğini hatırlatan Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Bizim otelde müteahhit, fenni mesul, şantiye şefi, yapı denetim hepsi asli kusurlu, otelin sahibi geçen seneki AKP'li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval. Zafer Kırçuval, otelinin çürük olmadığını iddia ediyor. Zafer Kırçuval ilk süreçte ailelerin şikayeti üzerine 3 ay cezaevinde yattı ve serbest bırakıldı. Şu anda dosyamızda hiçbir tutuklumuz yok. Biz suçluların bir an önce adalete teslim olmalarını, cezalarını çekmelerini istiyoruz. Biz aileler olarak bir an önce adaletin sağlanmasını istiyoruz. Sorumluluğu olan kamu personeli yargılansın. Mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü biz yavrularımızı kolay büyütmedik, bu yaşa kolay getirmedik. Kimin ne suçu varsa yargı önünde hesap versin. Suçlarını itiraf etsinler."

"Bir nebzede olsa acılarımız dinsin ki anneler olarak yasımızı yaşayabilelim"

Ağırbaş, Kırçuval Oteli'nin 5 tane kolonun olmadığını söyleyerek, "10 saniyede çocuklarımız yataklarından kalkamamışlar. Benim yavrumu yatağından aldılar. Yoksa bizim çocuklarımız çok güçlüydü. Onlar voleybolcuydu hepsi 2 metreydi. Güçlü çocuklardı çıkarlardı. Ben zaten Malatya'ya gidene kadar, enkazı görene kadar bizim çocuklarımızın enkazda kalacağını hiç düşünmedim. Enkazı gördüğümde bütün umutlarım yerle bir oldu. Çünkü 8 katlı bir oteldi, 1 kat bile kalmamıştı. Ne bir beton vardı ne bir tabliye vardı. Hiçbir şey yoktu, tuz buzdu. Bir an önce adalet yerini bulsun istiyorum. Bir an önce acılarımız dinsin, bir nebzede olsa acılarımız dinsin ki anneler olarak yasımızı yaşayabilelim" diye konuştu.