Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Malatya'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan CİMER Eğitim Uzmanı Hatice Demirci, CİMER'in yönetime katılım ilkesi çerçevesinde, vatandaşların görüş ve önerilerinin değerlendirilebiliyor olması açısından devlet politikalarına katkı sağlayan elektronik bir platform olduğunu söyledi.

CİMER'in ulusal ve uluslararası alandaki en önemli halkla ilişkiler projelerinden bir tanesi olduğunu ve bu başarıyı aldıkları ödüllerle de taçlandırdıklarını belirten Demirci, CİMER Genel Koordinatörlüğü bünyesindeki Adres ve Raporlama Birimi'ne dikkati çekti.

Demirci, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız ne istiyor, ne gibi talepleri var. Buna ilişkin raporumuz her an kabine toplantısı için hazır tutulmakta. Her bakanlığımız için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmekteyiz. CİMER olarak biz iki rapor tutuyoruz kabine toplantısında, bir vatandaşlarımızdan gelen 'cumhurun gündemi', iki kamu kurumlarından gelen 'icraat takip bültenlerimiz."

CİMER'in vatandaş odaklı bir sistem olduğunu vurgulayan Demirci, vatandaşların bulunduğu illerden çok hızlı bir şekilde kamu kurumlarına başvuru yapabildiğini ve taleplerine, şikayetlerine yönelik en üst idari merci tarafından başvurularının okunmasının sağlandığını söyledi.

2017-2023 yılları arasındaki başvuru sayılarına dikkati çeken Demirci, "Özellikle 2020 yılında bir yükselme görüyoruz. 5 milyon 890 bin başvuru var. Pandemi sürecinde bir ivme kazanmış. 2022 yılında 6 milyon 180 bin başvuru almışız. 2023 yılında da 7 milyon 650 bin başvuru gelmiş. Buradaki yükselmeyle birlikte şunu anlıyoruz ki vatandaşlarımızın CİMER'e olan güveni tam. Başvuru tür dağılımına göre baktığımızda yüzde 48 şikayet başvuruları, istek başvuruları yüzde 25, yüzde 16 deprem acil olarak gelen başvurular. 6 Şubat depremi sonrasında hızlı bir şekilde CİMER'de Deprem Acil Uygulaması'nı devreye soktuk. Bu sebeple 2023 verilerimiz çoğunlukla bu konuya ilişkin olan verilerimiz. En çok sevk alan valiliklerimiz, ilk sırada nüfusa oranladığımızda İstanbul Valiliği yüzde 17,30 oranında, ardından yüzde 7,9 Ankara Valiliği, yüzde 6,18'le de İzmir Valiliği geliyor. Özellikle 6 Şubat depremleriyle birlikte bu illerimizden de yoğunlukla başvuru aldığımızı görmekteyiz." diye konuştu.

Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç da CİMER portalının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, görev ve yasal sorumluluklar konusunda yetkili kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla eğitim düzenlendiğini kaydetti.

Eğitime CİMER Genel Koordinatörü Mertcan Uzun ve CİMER Eğitim Uzmanı Hamdi Seylan da katıldı.