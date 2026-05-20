Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Yok

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Depremler öldürmez, binalar öldürür. Şehrimizin yapı stokunu afetlere dirençli hale getirmenin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha müşahede etmiş olduk" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AFAD İl Müdürü Serdar Türker ile birlikte sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Vali Yavuz, depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İlimiz Battalgazi ilçesinde, 20 Mayıs saat 00.09'da 5.6 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem anından itibaren derhal Afet Koordinasyon Merkezimiz faaliyetine başlamış ve saha tarama çalışmalarına hız verilmiştir."

Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki; 6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizde 104 bin bağımsız bölüm inşa ettik. Bunun önemli bir kısmı doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılmış, diğer kısmı ise yerinde dönüşüme destek verilmek suretiyle şehrimizin yapı stoku yenilenmiştir."

"ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE 82 ÇAĞRI GELDİ"

Depremin sığ olması nedeniyle bazı bölgelerde daha şiddetli hissedildiğini söyleyen Yavuz, saha taramalarının devam ettiğini belirterek "Acil Çağrı Merkezimize 82 adet çağrı gelmiştir. Bunların 32'si hasar tespiti, 50'si ise bilgi danışma amacıyla yapılmıştır. Şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Karayolları 82'nci Şefliği'nden alınan bilgi doğrultusunda, Kürecik Kubbe Dağı mevkisinde yamaçtan deprem etkisiyle kaya parçalarının düştüğü bilgisi alınmış ve Karayolları ekiplerince gerekli müdahaleler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlara ilişkin bilgi veren Vali Yavuz, 74 kişinin hastanelere müracaat ettiğini belirtti. Yavuz, açıklamasında şunları söyledi:

"Bunlardan 15'i korku ve panik, yani psikolojik sebeplerle; 15'i ise hafif derecede yaralı olarak sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır. Öncelikle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır."

"EĞİTİM VE ÖĞRETİME BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yavuz, deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini belirterek, iletişim ve enerji hatlarında olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

"BULANIK OLAN YERLERDE SUYUN İÇME SUYU OLARAK KULLANILMAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Deprem sonrası içme suyu kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini belirten Yavuz, "Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ'miz ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığımız tarafından ekiplerimiz gerekli inceleme ve numune alma işlemlerine devam etmektedir. Tedbir olarak, özellikle bulanık olan yerlerde suyun içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"MALATYALI HEMŞEHRİLERİMİZE SAKİN OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yavuz, "Gördüğünüz gibi Afet Koordinasyon Merkezi'nde Garnizon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il idare amirlerimiz ve afet koordinasyon kurulu üyelerimiz süreci yakından takip etmektedir. Buradan özellikle Malatyalı hemşehrilerimize sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü deprem konusunda AFAD'daki genel müdürümüz ve kıymetli hocalarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Bunun müstakil bir deprem olduğunu değerlendiriyoruz. Küçük çaplı artçı depremlerin olabileceğini de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"DEPREMLERİN ÖLDÜRMEDİĞİNİ, BİNALARIN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Vali Yavuz, açıklamasının sonunda hasarlı binaların yıkılması ve yeni imar faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ancak konuşmamın başında ifade ettiğim gibi; özellikle hasarlı binaların yıkılması ve yeni imar-inşa faaliyetleri konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda şehrimizin yapı stokunu afetlere dirençli hale getirmemizin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha müşahede etmiş olduk. Dolayısıyla depremlerin öldürmediğini, binaların öldürdüğünü ve zarar verdiğini bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum."

Her konuda sürece hakimiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla görev başındadır ve gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, sahada görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha Rabbim bizleri her türlü afetten korusun diye dilek ve niyazda bulunuyorum."