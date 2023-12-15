Malatya\'da Hoparlöre Gizlenmiş 10 Tabanca Ele Geçirildi

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MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir aracın hoparlörüne gizlenmiş 10 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde içerisinde E.A. ve A.B.K.'nin bulunduğu plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın hoparlörünün içerisinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan ekipler, E.A. ve A.B.K.'yi gözaltına alındı. FOTOĞRAFLI
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