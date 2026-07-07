Malatya'da NATO Zirvesi Protesto Edildi - Son Dakika
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Malatya'da NATO Zirvesi Protesto Edildi

07.07.2026 22:02
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Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, NATO Zirvesi'ni protesto etti, barış çağrısı yaptı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Ankara'da toplanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni basın açıklamasıyla protesto etti. Platform adına açıklamayı okuyan Emek Partisi Malatya İl Başkanı Şerif Demirel, "NATO'ya ve emperyalist politikalara karşı barışın ve halkların sesi yükseliyor" dedi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelerek Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne tepki gösterdi.

Platform üyeleri, "Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın", "Barbarlar yenilecek direnen halklar kazanacak", "Katil NATO ülkemizden defol", "NATO defol bu memleket bizim" sloganları attı.

"NATO HALKLARI SAVAŞA, YOKSULLUĞA VE SÖMÜRÜYE MAHKÜM EDEN DÜZENİN SİLAHLI BEKÇİSİDİR"

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklamayı Emek Partisi Malatya İl Başkanı Şerif Demirel okudu. Demirel, NATO'nun kuruluşundan bu yana darbelerin, işgallerin, savaşların ve halklara yönelik saldırıların arkasında yer aldığını savunarak şunları söyledi:

"NATO, bir avuç emperyalist tekellerin çıkarları uğruna halkları savaşa, yoksulluğa ve sömürüye mahküm eden düzenin silahlı bekçisi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne darbelerin, işgallerin, savaşların ve halklara yönelik saldırıların arkasında yer alan NATO; dünya emekçilerinin ve ezilen halkların en büyük düşmanlarından biridir."

Bugün emperyalist paylaşım mücadeleleri derinleşirken, savaş politikaları dünyanın dört bir yanında yeni yıkımlar yaratıyor. İran'dan Lübnan'a, Filistin'den Ukrayna'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar milyonlarca insan savaşın, göçün ve yoksulluğun sonuçlarıyla karşı karşıya bırakılıyor. NATO ise bütün bu saldırganlığın merkezinde yer alıyor."

"BU ZİRVE, SİLAH TEKELLERİNİN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEKTİR"

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin emperyalist savaş politikalarının yeni planlarının yapılacağı bir toplantı olduğunu ifade eden Demirel, şöyle devam etti:

"7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, emperyalist savaş politikalarının yeni planlarının yapılacağı bir toplantıdır. Bu zirve; halkların değil, silah tekellerinin, enerji şirketlerinin ve emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet edecektir."

Türkiye'nin NATO üyeliği halklara hiçbir zaman barış, refah ve güvenlik getirmedi. Aksine NATO politikaları doğrultusunda daha fazla silahlanmanın, askeri harcamaların, üslerin ve savaşların parçası haline getirildi. Türkiye askerleri Kore'den Afganistan'a, Irak'tan Kosova'ya, Libya'dan Somali'ye kadar birçok bölgede ABD ve NATO çıkarları için görevlendirildi."

"NATO'YU VE TEMSİLCİLERİNİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Emperyalizmin askeriyle, üsleriyle ve NATO'suyla bölgeye yeni çatışma politikaları dayattığına dikkat çeken Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyalizm askeriyle, üsleriyle, NATO'su ile bölgemize yeni bir deli gömleği giydirmek, yeni kurşun askerler yaratmak istiyor. Emperyalizmin kanlı suç örgütü NATO'nun liderleri 7-8 Temmuz'da yapılacak zirve nedeniyle ülkemize gelmiş durumdalar. Bu nedenle; Yugoslavya'yı parçalamasıyla, Libya ve Afganistan'a saldırılarıyla, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında ilerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO'yu ve onun temsilcilerini topraklarımızda istemiyoruz! Filistin topraklarında devam eden soykırımın ortağı olan, İran'da masum kız çocuklarını katleden, Venezuela Devlet Başkanını kaçıran, Küba'yı her gün tehdit eden ve ABD egemenliğini koruma çabası içinde sağa sola saldıran haydut Trump'ı topraklarımızda istemiyoruz."

"NATO'YA HAYIR DİYORUZ"

Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde NATO'ya ve emperyalist politikalara karşı açıklamalar yapıldığını belirten Demirel, son olarak şunları söyledi:

"Emperyalizme meydan okuyan işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve aydınlar olarak bir aradayız. 7-8 Temmuz tarihlerinde zirvenin yapılması planlanan Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında NATO'ya ve emperyalist politikalara karşı barışın ve halkların sesi yükseliyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Malatya'da, emperyalizmin varlığının olduğu her yerde sesimizi yükseltiyor NATO'ya hayır diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Malatya'da NATO Zirvesi Protesto Edildi - Son Dakika

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