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Malatya'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İstanbul'dan Malatya'ya giden bir yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi ve aynı istikamette seyreden bir kamyonla çarpıştı. Olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, yaralıları ziyaret etti ve kazada hayatını kaybeden kişinin bir üniversite öğretim üyesi olduğu belirtildi.

Malatya\'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı
02.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:29
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden İ.A. yönetimindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Gülizar Sarsılmaz, Abuzer Ak, Vildan Donat ve Süleyman Savaş Hacıevliyagil hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan otobüs ile kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı, otobüs sürücüsünün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Başkan Gürkan yaralıları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kazada yaralananları tedavi gördükleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ziyaret etti.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil'in İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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