Malatya\'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

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Malatya Darende'de iki otomobil çarpıştı. Kaza, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin de yaralanmasına neden olurken yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Batuhan Yılkınc yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı. Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.