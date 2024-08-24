Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü kutlamaları başladı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinliklerin açılışında, milletin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açarak Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun, üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini attığını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan, bugün dahi tesirini hissettiğimiz 4 kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu yaşamak ve genç kuşaklara aşılamak, geleceğimizin teminatı olacaktır. Aydınlık geleceğimizin mimarları olan gençlerin tarihi iyi öğrenmesini sağlayarak tarihi bilincin canlı tutulması için Malazgirt Zaferi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi daha birçok destansı mücadeleye layık olduğu vefanın gösterilmesi adına bu coşkuyu paylaşmalıyız. Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda" 26 Ağustos günü tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verileceğini dile getiren Çakır, "Başta Muşlu hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlamalarına davet ediyorum. Al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içinde nice bin yıllar diliyorum." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de 953 yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız her türlü yoğunluğuna rağmen 'Ben Malazgirt'te, Malazgirtlilerin yanına gitmeye varım' diyor. Pazartesi günü bu meydanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bekleyeceğiz, coşacağız. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

"Malazgirt bir hafızadır"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da Malazgirt'in okun yaydan çıktığı, burayı vatan kılma hikayesinin ilk sözünün söylendiği yer olduğunu dile getirdi.

Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından Malazgirt Zaferi'ni kutlamak üzere her yıl Malazgirt'e geldiklerini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'mız ve bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında burada toplanıyoruz, dünyaya bir ve beraber olduğumuzu hep birlikte haykırıyoruz. Bazen 'Neden Malazgirt'e gidiyorsunuz?' diye soruyorlar. Malazgirt bir hafızadır. Hatırlamak kendine gelmektir. Atalarımız bu toprağa adaleti, merhameti, huzuru, barışı, kardeşliği, sevgiyi, irfanı, hikmeti mayaladı. Bu bilinci kuşanmaya geliyoruz. Malazgirt, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediği anlayışımızın bin yıllık referansıdır."

Gençlerin bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda dünyanın en iyileri arasında olmalarını istediklerini vurgulayan Yıldız, "Bugün Selçuk Bayraktar, ürettiğimiz savunma sanayi araçlarına Akıncı, Kaan Siper ve Hisar isimlerini veriyor. İşte bu tarih bilincinin en bariz ifadesidir. Tarih ve medeniyet bilincimizi kuşanacağız. Buradaki etkinliklerimizde Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için yaylarımızı çekiyoruz, oklarımızı atıyoruz, oklarımızı atacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin ve milletimizin ilelebet bağımsızlığı için yaylarımızı kuşanacağız. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de Malazgirt'in tarihin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından beraberindekilerle Han Otağı'na geçen Vali Çakır, halk oyunları gösterisini izledi, alanda kurulan tematik çadırları gezerek sergilenen ürünleri inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşlar da çadır ve stantları gezerek birçok ilin kültürünü tanıma imkanı buldu, etkinlikleri izledi.

Programa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, belediye başkanları, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.