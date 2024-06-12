Maldivler'de Filistin'e Destek Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Maldivler'de Filistin'e Destek Kampanyası Başlatıldı

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi, Filistin'e destek amacıyla 'Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde' adlı bağış kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında başkent Male'de 13 bağış kutusu yerleştirildi ve halka Filistin halkına yardım çağrısı yapıldı. Bu kampanya, Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile başlattığı bağış kampanyasının devamı niteliğindedir.

12.06.2024 14:59
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Maldivler'de Filistin'e destek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adlı bağış kampanyasının, Devlet Başkanı Muhammed Muizzu tarafından başkent Male'de başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Greater Male bölgesine 13 bağış kutusu koyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Muizzu da konuya ilişkin açıklamasında, halkı "Filistin halkına en büyük yardımı yapmaya" çağırdı.

Muizzu, haziran başında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdiğini bildirmişti.

İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Devlet Başkanlığı Ofisi, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maldivler'de Filistin'e Destek Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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