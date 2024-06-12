Maldivler'de Filistin'e Destek Kampanyası Başlatıldı

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Maldivler'de Filistin'e destek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adlı bağış kampanyasının, Devlet Başkanı Muhammed Muizzu tarafından başkent Male'de başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Greater Male bölgesine 13 bağış kutusu koyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Muizzu da konuya ilişkin açıklamasında, halkı "Filistin halkına en büyük yardımı yapmaya" çağırdı.

Muizzu, haziran başında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdiğini bildirmişti.

İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Devlet Başkanlığı Ofisi, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.