Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Bölgesel İşbirliğinin Önemini Vurguladı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, dışardaki gelişmelere odaklanmak yerine ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında bölgesel işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver, yaptığı açıklamada, yatırım alanında Malezya'nın Batı ülkeleri için "güvenli liman" olduğunu belirterek, bölgesel ekonomik bağların güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Gazze ve Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği şu günlerde bölgede ekonomik güçlenme, yatırım ve ticaret odaklı işbirliği çağrısı yapan Enver, "Çözmek için sınırlı kapasitemizin bulunduğu dışardaki gelişmelerle ilgilenmek yerine bölgesel gücümüzü kullanmalıyız." dedi.

Enver, Çin ve ABD arasında "süregelen" olaylar bulunduğunu belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında kasım ayında gerçekleştirilen görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını desteklemeyen Malezya'nın bu farklılıklara rağmen Rusya ile ilişkilerine devam etmek istediğini vurgulayan Enver, ülkesinin "açık ve samimi" görüşmeler yürüten "bağımsız dış politikaya" sahip olduğunu aktardı.

Enver, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Bir an evvel ateşkes yapılması ve barışçıl çözüm bulunması çağrısında bulunuyoruz. İki devletli çözümü destekliyoruz." diye konuştu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile ikili görüşmelerin devamı noktasında görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Enver, "Japonya, Malezya'nın işbirliğinde Filistin'e destek ve yardımların ulaştırılması hususundaki isteklerini dile getirdi." dedi.