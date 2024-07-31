Malezya Başbakanı, Instagram'ı Hamas lideriyle görüşme paylaşımını kaldırdığı için eleştirdi - Son Dakika
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Malezya Başbakanı, Instagram'ı Hamas lideriyle görüşme paylaşımını kaldırdığı için eleştirdi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile yaptığı görüşmeye dair paylaşımını kaldırmasını sert bir dille eleştirdi. Başbakanlık Ofisi, Instagram'ın bu eyleminin Filistin'e yönelik ayrımcılık olduğunu belirterek Meta'dan açıklama ve özür beklediklerini ifade etti. Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması da haberin bir diğer konusuydu.

31.07.2024 18:56
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Malezya, Başbakan Enver İbrahim'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesine dair paylaşımını kaldırdığı için Instagram'ın sahibi Meta'yı sert bir dille eleştirdi.

Malezya Başbakanlık Ofisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Instagram platformunun, İbrahim'in 14 Mayıs'taki Katar ziyareti esnasında Heniyye ile görüşmesine dair paylaşımını kaldırdığını belirtti.

Bu eylemin Filistin'e yönelik yapılan ayrımcılığın göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Meta'dan bir açıklama ve özür bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Başbakanlık Ofisi'nden paylaşılan ekran görüntülerinde, İbrahim'in, mayısta aralarında Heniyye'nin de bulunduğu Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri vurgulamak için 30 Temmuz'da yeniden paylaşım yaptığı aktarıldı.

Söz konusu paylaşımın daha sonra içeriğinde Instagram'ın "tehlikeli" olarak adlandırdığı kişi ve kurumlara destek ifadeleri yer aldığı için kaldırıldığına işaret edildi.

Malezya medyası, daha önce de İbrahim'in Heniyye ile görüşmesine dair paylaşımının Facebook hesabından kaldırıldığını anımsatarak, Meta'nın "Yanlışlıkla kaldırıldı" şeklinde açıklama yapması üzerine paylaşımların geri yüklendiğini kaydetti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı, Instagram'ı Hamas lideriyle görüşme paylaşımını kaldırdığı için eleştirdi - Son Dakika

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