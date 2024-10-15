Mali Müşavirlerin Vergi Sistemi Eleştirisi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneği'nin (UVEM-DER) 10 ilde yaptığı ankete katılan 300 mali müşavirden 265'i "Ülkemizde adil bir vergi düzeni olduğuna inanıyor musunuz" sorusuna "Hayır, adil bir vergi sistemi yok" yanıtını verdi. UVEM-DER Genel Başkanı Faruk Güçlü, anket sonuçlarına ilişkin "Cumhuriyet döneminde en adil olmayan dönem son beş yıllık uygulamalardır" dedi.

UVEM-DER, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Van, Samsun, Antalya, Muğla ve Malatya illerinde yaşayan 300 mali müşavirin katılımıyla anket yaptı. Mali müşavirlere, "Ülkemizde adil bir vergi düzeni olduğuna inanıyor musunuz" sorusu yöneltildi. Ankete katılan 265 mali müşavir "Hayır adil bir vergi sistemi yok", 15 mali müşavir "Evet sistemin adil olduğuna inanıyorum", 8 mali müşavir "Net görüşüm yok", 12 mali müşavir de "Hiç bir zaman adil olmadı" diye yanıt verdi.

UVEM-DER Genel Başkanı Faruk Güçlü, mali müşavirleri ankete verdiği yanıtı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Güçlü, şunları kaydetti:

" Osmanlı'dan günümüze 600'ü aşan vergi türü uygulanmış ancak adil vergi düzeni kurulamadığı gibi pek çok iç isyana da neden olan uygulamalar olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşar vergisi çok tartışılmış ve kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en adil olmayan dönem son beş yıllık uygulamalardır. Gelir İdaresi ile mükellef arasında köprü konumunda olan mali müşavirler sorduk onlarda verginin adil olmadığını söylediler. Mükellefi boş beyanname vermeye zorlayıp ondan da damga vergisi almak hukukun temel kurallarına ve vergi tekniğine de aykırıdır."