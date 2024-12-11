Maltepe'de Çatı Çökmesi: Dükkanlar Hasar Gördü - Son Dakika
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Maltepe'de Çatı Çökmesi: Dükkanlar Hasar Gördü

Maltepe'de şiddetli yağmur nedeniyle 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olayda yaralanan veya ölen olmazken, düşen molozlar dükkanlara zarar verdi.

11.12.2024 09:39
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MALTEPE'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıdan düşen molozlar binanın altındaki dükkanlara zarar verdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Çınar Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da olmazken, çatıdan düşen molozlar binanın girişindeki dükkanlara zarar verdi. Bazı dükkanların camları kırılırken, moloz parçalarının kaldırıma ve dükkanların tentelerine düştüğü görüldü. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla çatıya çıkarak tehlikeli diğer parçaları da alıp inceleme yaptı. Zabıta ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı.

'DEPREM GİBİ HİSSETTİK'

Mahalle sakini Turan Kalaycı, "Yağmur suyunda dolayı çökme olmuş. Çatı dükkanların üzerine düştü. Yaralı kimse yok. Sesle aşağıya kendimizi zor attık. Deprem gibi bir şey hissettik. Büyük bir ses geldi. Arabalar dükkana falan girdi zannettik. İtfaiye geldi, diğer parçaları düşürdü" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Binanın çatısından görüntü

-Çatıdan düşen molozlardan görüntü

-Zarar gören dükkanlar

-Ekiplerin çalışması

-Mahalle sakini röp.

-Genel ve detaylar

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2- FATİH'TE METRUK BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ; 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Baran AKKAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,-FATİH'te bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, binanın çevresinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Sesleri duyan vatandaşlar polis, sağlı, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Ekiplerin aldığı önlemlerin ardından, binadan yarın alınacak örnekler doğrultusunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Maltepe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Çatı Çökmesi: Dükkanlar Hasar Gördü - Son Dakika

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