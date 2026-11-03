Maltepe'de sağanakta inşaat sahasında toprak kaydı, Cengiz Sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Maltepe'de sağanakta inşaat sahasında toprak kaydı, Cengiz Sokak trafiğe kapatıldı

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Maltepe\'de sağanakta inşaat sahasında toprak kaydı, Cengiz Sokak trafiğe kapatıldı
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Maltepe\'de sağanakta inşaat sahasında toprak kaydı, Cengiz Sokak trafiğe kapatıldı
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Maltepe Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta akşam saatlerinde sağanak sırasında inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Polis ve belediye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta akşam saatlerinde sağanak sırasında inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve belediye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YAĞMURLA BİRLİKTE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

Maltepe'de sağanakta inşaat sahasında toprak kaydı, Cengiz Sokak trafiğe kapatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaİstanbulCevizliMaltepeGüncelİnşaatYaşamSon Dakika

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