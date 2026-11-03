Maltepe\'de sağanakta inşaat sahasında toprak kaydı, Cengiz Sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta akşam saatlerinde sağanak sırasında inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve belediye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YAĞMURLA BİRLİKTE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.