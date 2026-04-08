Maltepe'de Türkiye- Çin Diplomatik İlişkilerinin 55'inci Yılı Sergiyle Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 12:35  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALTEPE) - Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yılı, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir sergiyle kutlanıyor. "Deniz İpek Yolu'ndan Değerli Kültürel Eserlerin Fotoğraf Sergisi"nin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, "İpek Yolu, medeniyetlerin birbirini geliştirdiği ve zenginleştirdiği bir etkileşim alanıdır" dedi.

Maltepe Belediyesi, Çin Büyükelçiliği, Çin Başkonsolosluğu ve Fujian Müzesi iş birliğiyle hazırlanan "İpek Yolu Boyunca Uzaklara Yolculuk" sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı.

Serginin açılışı, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı  Cevahir Efe Akçelik, Fujian Müzesi Müdür Yardımcısı Profesör Zhang Huanxin, Profesör Lin Dan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, Kültür Ataşesi  Zhou Meifen, İstanbul Çin Başkonsolosluğundan Kültür Konsolosu Xie Jiabing ve Meng Fanwei'nin katılımıyla yapıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, bu anlamlı buluşmaya katkı sunanlara teşekkür ederek serginin taşıdığı uluslararası anlama dikkat çekti.

Zamanları ve coğrafyaları aşarak insanları bir araya getiriyor

Deniz İpek Yolu'nun, kültürel bir köprü olduğuna işaret eden Akçelik, "Yüzyıllar boyunca bu hat üzerinden sadece mallar değil; düşünceler, sanat anlayışları, teknik bilgiler ve yaşam biçimleri de taşınmıştır. Bu yönüyle İpek Yolu, medeniyetlerin birbirini dönüştürdüğü, geliştirdiği ve zenginleştirdiği bir etkileşim alanıdır. Bugün bu sergi sayesinde, geçmişin bu güçlü mirasını sadece izlemekle kalmıyor; aynı zamanda onu yeniden düşünme ve günümüz dünyasıyla bağ kurma fırsatı buluyoruz. Fotoğraflar aracılığıyla anlatılan bu hikaye, bizlere kültürün sınır tanımadığını, zamanları ve coğrafyaları aşarak insanları bir araya getirdiğini bir kez daha hatırlatıyor" diye konuştu.

Sergi, iki halk arasındaki gönül bağını güçlendiriyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin ile Türkiye'nin Deniz İpek Yolu aracılığıyla birbirine sıkı şekilde bağlandığını söyleyerek, "Bugün bu sergi ile zamanı ve mekanı aşan tarihi hafızayı yeniden canlandırmak, Çin ile Türkiye arasında medeniyetler arası etkileşimi derinleştirmek ve iki halk arasında gönül bağını güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Deniz ipek yolu, ortak refahın yoludur

Fujian Müzesi Müdür Yardımcısı Profesör Zhang Huanxin ise, "Bu serginin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dostlarımıza görsel bir şölen sunmasını; antik Çin medeniyetinin derinliğini hissettirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültürel miras sergileniyor

Sergide yer alan yaklaşık 70 seçkin fotoğraf; seramikten ipeğe, altın ve gümüş eşyalardan baharatlara, bronz ve sikkelerden cam ve süs eşyalarına kadar zengin bir kültürel mirası gözler önüne seriyor. Sergi 13 Nisan'a dek Galeri Çağdaş Yaşam'da ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Maltepe Belediyesi, Diplomasi, İpek Yolu, Türkiye, Maltepe, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:56:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.