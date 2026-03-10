Manavgat Belediye Başkanına Yolsuzluk Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediye Başkanına Yolsuzluk Davası

Manavgat Belediye Başkanına Yolsuzluk Davası
10.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 sanık, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılandı.

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanık, bugün görülmeye başlanan 3'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Niyazi Nefi Kara, dosyaya giren ek iddianameye karşılık yaptığı ilave savunmasında, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, geçen yıl temmuz ayında tutuklandı ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI

Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanık, ilki Aralık 2025, ikincisi Ocak 2026'da görülen duruşmaların ardından, bugün görülmeye başlanan 3'üncü duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada şikayetçiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Bugünkü duruşmanın ilk bölümünde tanıklar dinlendi. A.E., eski futbolcu olduğunu ve Manavgat Belediyespor'un idari işleriyle ilgilendiğini, para alışverişi hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını söyledi. Deplasmana otobüslerle taraftar götürüldüğünü anlatan A.E., A.A.'ya taşımacılık işleriyle ilgili kulübün kasasından para verildiğini ama ne kadar para ödendiğini bilmediğini anlattı. Tanık A.A., otobüsçü olduğunu ve Manavgat Belediyespor'un geçen sezon oynanan bir karşılaşmada otobüslerinin taşlanarak zarar verilmesinin ardından kendisiyle ulaşım konusunda görüşüldüğünü söyledi. A.A., "Bazı otobüsçü arkadaşlara söyledim ve bu şekilde taraftarlar taşınmaya başlandı. Bunun için 3 sefer halinde 600 bin lira para aldım ve otobüsçülere dağıttım" diye konuştu.

Belediyede şoför olarak çalışan B.U. da davada tutuklu sanık olan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in talebiyle Side'de bazı mekanlardan parfüm ve alkol şişeleri aldığını, alkol şişelerini Tüter'in özel aracına, parfümleri ise odasına bıraktığını anlattı.

EK İDDİANAMEYE KARŞI SAVUNMA

Duruşmanın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Niyazi Nefi Kara dosyaya giren ek iddianameye yönelik yeni bir savunma yaptı. Kara, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmedi. Sanıklardan Demir Demir ile aralarında husumet bulunduğunu savunan Kara, "Kamu israfı oluşmaması için benim gayretim olmuştur. Yine belediyeye bağış ile 26 araç kazandırdım. İhale kamuya açık ve şeffaf olarak belediyemizde gerçekleşmiştir, ödemeler muhasebe tarafında yapılmıştır. Belediyenin borçlu olduğu firmalara borçları oranında ödemeler yapılmıştır. Dosyada yer alan bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum, üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada ifade veren sanık müteahhit Mesut Kara ise ek iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer aldığını belirtirken, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: DHA

Niyazi Nefi Kara, Yerel Haberler, Manavgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanına Yolsuzluk Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
Komşuda büyük panik Erbil’e düşen İHA patladı Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:36
Okan Buruk’tan sürpriz İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11’leri
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:51
Okul müdürüne saldırı Kardeşini uyardığı için darbetti
Okul müdürüne saldırı! Kardeşini uyardığı için darbetti
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
18:30
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:40:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanına Yolsuzluk Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.