Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri Başladı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri Başladı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği kortej ve açılış töreniyle başladı.

11.05.2024 12:08
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(ANTALYA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği kortej ve açılış töreniyle başladı.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem,  CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Cw Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı, Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Mustafa Taş, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar katıldı.

Demokrasi Bulvarı'ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar devam eden kortej, renkli görüntülere sahne olurken; Manavgat Belediyesi Bando Takımı ve davulcular eşliğinde büyük bir Türk bayrağı taşındı.

Manavgat'taki Ilıca Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek güreşlerde 74'ü başpehlivan olmak üzere tüm boylarda toplam 2083 güreşçi yarışacak. 1 1 Mayıs Cumartesi günü alt boyların müsabakalarıyla başlayacak olan Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, pazar günü yapılacak Başpehlivanlık müsabakasıyla sona erecek.

"DÜNYA BİZİ İZLER HALE GELENE KADAR TÜM TÜRKİYE BİZİ İZLEYECEK"

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, iki gün sürecek güreşler hakkında şunları söyledi:

"Gerçekten iddialıyız. Yola çıkarken Manavgat'a sporu sevdireceğiz, herkesi mutlu edeceğiz dedik. Bu güreş organizasyonumuz halkımızın mutlu olması için ilk adımımız olacak. Türkiye'nin dört bir yanından tarihi bir katılımla pehlivanlarımızın ve güreş severlerimizin burada olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Türkiye'ye ve Manavgat'ımıza yakışır bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Manavgat güreşlerinden sonraki hedefimiz Manavgat'a Kırkpınar Altın Kemerini getirmek olacak. Pehlivanlarımız ve biz bu azimle çalışıyoruz. Bu saatten sonra az konuşacağız çok çalışacağız. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum."

LİG FİNALİ ELMALI'DA YAPILACAK

Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 1-2 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 20-21 Temmuz'da Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 16-17-18 Ağustos'ta Balıkesir 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile devam edecek. Şampiyon, 6-7-8 Eylül'de 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde belli olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri Başladı - Son Dakika

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