Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Takımları, Akdeniz Bölge Birinciliği'nde İki Birincilik Elde Etti

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Akdeniz Bölge Birinciliği yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Yetişkin Kadınlar Kategorisi'nde 87 tam puanla, Yıldızlar Kategorisi'nde ise 86,60 puanla birincilik elde eden ekip, bölge şampiyonu olarak ilçeye çifte zaferle döndü.

THOF'un düzenlediği Akdeniz Bölge Birinciliği yarışmasında Burdur, Isparta, Mersin ve Antalya'dan gelen en başarılı halk oyunları ekipleri sahne aldı. Manavgat Belediyesi Yetişkin Kadınlar Ekibi de yarışmada 87 tam puan alarak, kategorisinin zirvesine yerleşti. Yıldızlar Ekibi ise 86,60 puanla birincilik ipini göğüsledi.

Bölge şampiyonu olan her iki ekip de gözünü Türkiye finallerine dikti. Yetişkin Kadınlar Ekibi, 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek THOF Türkiye Şampiyonası'nda Manavgat'ı temsil edecek.

Yıldızlar Ekibi ise 23-25 Haziran 2025 tarihlerinde Karaman'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sahneye çıkacak.