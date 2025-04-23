Manavgat'ta 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin 23 Nisan kutlamaları kapsamında Ukrayna, Bulgaristan, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Türkiye ve Gürcistan'dan gelen toplam 380 dansçı sahne alarak, dünya çocuklarının kardeşliğini gözler önüne serecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manavgat'ta bu yıl da renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor. Ukrayna, Bulgaristan, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 380 dansçı çocuk, geleneksel danslarını, ülkelerine özgü kostümleriyle sergileyecek.

Etkinlikler kapsamında Manavgat'a gelen yabancı dans grupları, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı da Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Çocuklar, ülkelerine özgü hediyelerle Başkan Kara'ya teşekkür ederek, kendilerini misafir eden Manavgat halkına ve belediyeye duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kara da çocukların bu anlamlı günde Manavgat'ta bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "23 Nisan, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi, gelecek nesillerin barış ve kardeşlik içinde büyümesine verdiği önemin en güzel göstergesidir" dedi.