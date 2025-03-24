Manavgat'ta İmamoğlu İçin Büyük Destek Gösterisi - Son Dakika
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Manavgat'ta İmamoğlu İçin Büyük Destek Gösterisi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Manavgat'ta düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. CHP'nin düzenlediği etkinlikte demokrasi ve adalet vurgusu yapıldı, katılımcılar İmamoğlu'na desteklerini ifade etti.

24.03.2025 13:45  Güncelleme: 15:24
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(ANTALYA) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Manavgat'ta da binlerce kişi bir araya gelerek demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

CHP'nin yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği protesto gösterileri, Manavgat'ta da geniş bir katılımla yapıldı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen mitinge Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara'nın yanı sıra CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı İlhami Demiral, Zafer Partisi Manavgat İlçe Başkanı Mustafa Topaç, Demokrat Parti Manavgat İlçe Başkanı Aylin Tezcan Çelik, DEVA Partisi Manavgat İlçe Başkanı Dilaver Akpolat ve Türkiye İşçi Partisi Manavgat İlçe Başkanı Şerife Aslan katıldı.

Mitinge katılan binlerce vatandaş, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ve "Özgürlük ve Demokrasi" pankartları taşıyan kalabalık, Türkiye'nin farklı illerinde de süren protestolara destek verdi.

Başkan Kara, mitingde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Hep beraber iktidara sahip olacağız"

"Değerli hemşehrilerim, İstiklal Marşı'mızı söyledik değil mi? Ne ile başlıyor İstiklal Marşımız? Korkma diyor! Korkma! Korkmuyoruz. Mustafa Kemal'in askerlerinden korkuyorlar çünkü onlar 'Çanakkale geçilmez' dedi. Mustafa Kemal'in askerleri, 'Anadolu'yu işgal edemezsiniz' dedi. Mustafa Kemal'in askerleri 'Tam bağımsız Türkiye' dedi. Manavgat emniyet güçlerine sağduyularından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi okullarında, ODTÜ'de, Bilkent'te, Boğaziçi Üniversitesi'nde en seçkin öğrencileri ilk isyanı yaktılar Ankara'da, İstanbul'da. Durduramadınız, durduramayacaksınız. O gençler, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri. Bizim evlatlarımız. Onları durduramayacaksınız.Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağına bağlı, Türkiye'ye bağlı bir Cumhurbaşkanı adayımızı seçtik. Ekrem Başkanı seçtik. Ekrem Başkanımız bir şey dedi: 'Her şey güzel olacak' dedi. 'Her şey güzel olacak' dedi. 'Her şey güzel olacak' dedi. Hep beraber iktidara sahip olacağız. Önümüz açık, yolumuz açık, hep beraber yürüyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Mustafa Kemal'in askerlerine, ne mutlu benim hemşehrilerime, ne mutlu halkıma."

Konuşmaların ardından Kara ve binlerce vatandaş, Atatürk Kültür Merkezi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Manavgat sandık başına gitti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün yapılan ön seçimde Manavgat'ta 60 binin üzerinde yurttaş, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla oy kullanmak için sandık başına gitti.

Başkan Kara da oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet ederek, görüşlerini dinledi. Vatandaşların seçim sürecine büyük ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, "Binlerce hemşehrimiz, Atatürk Kültür Merkezimizi hınca hınç doldurdu. Oy hakkına sahip çıkan, demokrasiyi korumak adına iradesini sandığa yansıtan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, bizler buradayız ve onunla birlikteyiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta İmamoğlu İçin Büyük Destek Gösterisi - Son Dakika

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