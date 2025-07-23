Manavgat'ta Rüşvet İddası: 60 Milyon Lira Verildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Rüşvet İddası: 60 Milyon Lira Verildi

23.07.2025 15:14
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Otel sahibi Ş.I., Manavgat Belediyesi'nden iskan almak için 60 milyon lira rüşvet verdiğini iddia etti.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan iş insanı Ş.I. ek ifadesinde, oteline iskan alabilmek için 60 milyon lira rüşvet verdiğini iddia etti.

Otel sahibi Ş.I, savcılıktaki ek ifadesinde, daha önceki sorgusunda samimi beyanlarda bulunması durumunda belediyenin kendisine sıkıntı çıkaracağından korktuğu için gerçeği anlatamadığını öne sürdü.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelin sahibi olduğunu belirten Ş.I, bu otelin yapımı için 2023 yılının Aralık ayında belediyeden "inşaat başlama ruhsatı" aldıklarını söyledi.

Bu arada çeşitli taşeron firmalarla anlaşmalar yaptığını, bunlardan birinin de operasyon kapsamında tutuklanan hafriyatçı Mesut Kara'nın şirketi olduğunu anlatan şüpheli otel sahibi, inşaat tamamladıktan sonra 2025 yılının Mart ayında iskan başvurusu yaptığını ancak evrak eksikliği olduğunun söylendiğini kaydetti.

"Ağa bu şekilde istiyor"

Evrakı tamamlayıp belediyeye teslim ettikten sonra Mesut Kara'nın arayarak inşaat alanında bulunan kendisine ait konteynere gelmesini istediğini ileri süren Ş.I, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Mesut Kara, 'Gelirken seni kimse görmesin.' dedi. Konteynere gittiğimde yanında Hüseyin Cem Gül (Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni) vardı. Hüseyin Cem Gül iskan almam için taleplerini karşılamam gerektiğini, aksi taktirde işlerimin kesinlikle ilerlemeyeceğini söyledi. Bir kağıtta iş makinelerinin adet ve isimleri yazıyordu. Alt kısmında da 60 milyon lira yazıyordu. 'Bu parayı bize vereceksin, bu parayla belediyeye iş makineleri alınacak. Ağa bu şekilde istiyor.' dedi. Ben de 'Siz niye alıyorsunuz gerekirse belediye alıp bağış yaparım.' dedim. Hüseyin Cem Gül de 'Biz bu şekilde çalışıyoruz, yoksa iskanı alamazsın.' dedi."

"Parayı kendi uhdelerine geçireceklerini anladım"

Ş.I, şüpheli Gül'ün ayrıca otelinin spasını kendi söyleyecekleri kişiye vermesini istediğini, bunun üzerine otelin spasının işletmeciliğini Gül'ün akrabası olduğunu öğrendiği İ.S'ye devrettiğini iddia etti.

Gül'ün, paranın 35 milyonluk kısmını Mesut Kara'nın şirketinin hesabına göndermesini geri kalan 25 milyon lirasını ise elden vermesini istediğini öne süren otel sahibi, şöyle devam etti:

"Bu parayı kendi uhdelerine geçireceklerini anladım. Ancak batarım korkusuyla tekliflerini kabul etmek zorunda kaldım. 26 Mart 2025 tarihinde Mesut Kara'nın şirketinin hesabına 35 milyon lira gönderdim. Aynı gün Mesut Kara'ya banka şubesi önünde kargo poşeti içerisinde ve bir çantada 25 milyon lira karşılığı doları elden teslim ettim. Hatta kargo poşetlerinin üzerinde ne kadar para varsa yazdım ve fotoğraflarını çektim. Bu fotoğrafları ibraz edeceğim."

"Ödemeyi yaptıktan sonra iskan başvurusu onaylandı"

Ş.I, ödemeyi yaptıktan iki ay sonra hesabına para yatırdığı firma tarafından şirketine 36 milyon 109 bin liralık fatura düzenlendiğini ve böylece verdiği paranın yasallaştırıldığını iddia etti.

Ödemeyi yaptıktan birkaç gün sonra iskan başvurusunun onaylandığını belirten otel sahibi, kendisinden haksız yere para alan Mesut Kara, Hüseyin Cem Gül, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve ücretsiz bir şekilde oteline ait spayı işleten İ.S'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Rüşvet İddası: 60 Milyon Lira Verildi - Son Dakika

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