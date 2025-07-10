Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: Başkan Yardımcısı İfadesine Ulaşıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: Başkan Yardımcısı İfadesine Ulaşıldı

Manavgat\'ta Rüşvet Operasyonu: Başkan Yardımcısı İfadesine Ulaşıldı
10.07.2025 14:42
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Manavgat'ta rüşvet iddiaları üzerine tutuklanan başkan yardımcısı, etkin pişmanlıkla ifade verdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Belediyeye yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifadeye ulaşıldı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Tüter, savcılıktaki ek ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Tüter ifadesinde, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın göreve başladıktan sonra kendi yakınlarından bir ekip oluşturduğunu anlatarak Kara'nın yeğeni Bulem Şahbaz'ı özel kalem müdürü, baldızı Sıla Ceyhan Berkaya'yı ve okul arkadaşı Gülsüm Özer'i belediye başkan yardımcısı yaptığını kaydetti.

Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi tek tek yazmış

"BAŞKAN KARA YEĞENİNİ BELEDİYEDE AKTİF KİŞİ HALİNE GETİRDİ"

Belediye ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediyede çok aktif bir kişi haline getirdiğini, arkadaşı olan Demir Demir'i Toros Et gibi belediyeye bağlı önemli bir iştirakin başına geçirdiğini anlatan Tüter, "Belediyenin her biriminde Hüseyin Cem Gül söz sahibi oldu. Özellikle inşaata başlama ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı ve otel işletme ruhsatı konularında başvuruda bulunan kişiler ruhsatlar verilmeden önce muhakkak başkanın talimatı ile Hüseyin Cem Gül'e yönlendirilirdi. Hüseyin Cem Gül ile anlaşılmadan ruhsat alınması mümkün değildi." iddiasında bulundu.

KAÇAK YAPILAR İÇİN RÜŞVET Mİ ALINDI?

Tüter, ilçedeki bir otelin dükkanlarının imara aykırı işletildiğini, başka iki otele ise verilmemesi gerektiği halde iskan verildiğini, bunların karşılığında otel yetkililerinden Hüseyin Cem Gül aracılığıyla bazı menfaatler temin edildiğini öne sürdü.

Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi tek tek yazmış
Başpehlivan Ali Gürbüz

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ'LE İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

İş insanı E.Ö.'den otel inşaatı izni için araç istendiğini, tutuklu belediye meclisi üyesi Seval Öz Özgenç'e ait otelin ise kaçak odalarına göz yumulduğunu belirten Tüter, "Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaçak odalara göz yumacağını fakat Başpehlivan Ali Gürbüz'ü Manavgat Belediyesi Güreş Spor'un bünyesine dahil etmesini Özgenç'ten istedi. Ben de konuşmada oradaydım. Seval Öz Özgenç de Ali Gürbüz'e iki parça çek halinde 4 milyon lira para ödedi ve kendisini Manavgat Belediyesi Güreş Spor bünyesine kattı." ifadesini kullandı.

Tüter, otel sahibi M.Ö.'nün iskan alabilmek için özel kalem müdürü Bulem Şahbaz'ın yönlendirmesiyle başkanın makam odasını yenileyerek, tadilat yaptırdığını ve 2-3 yere muhtarlık ofisi kurduğunu, iş insanının bu talepleri yerine getirmesine rağmen iskan alamadığını savundu.

Kumköy'deki alışveriş merkezinde de kaçak yapılaşmaya göz yumulduğunu ileri süren Tüter, bazı otellerin kaçak odalarına işlem yapılmaması karşılığında Hüseyin Cem Gül tarafından rüşvet alındığını iddia etti.

"NOT DEFTERİNİ TESLİM ETTİ"

Hüseyin Cem Gül'ün, otel sahiplerini hafriyat işlerini Belediye Meclisi Üyesi Mesut Kara'ya vermeleri konusunda zorladığını anlatan Tüter, "Usulsüz yapılan işlemlere ilişkin not tutmuştum. Bu not defterini rızam dahilinde teslim ediyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

Niyazi Nefi Kara, Yerel Haberler, Mehmet Engin, Ali Gürbüz, Politika, Manavgat, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: Başkan Yardımcısı İfadesine Ulaşıldı - Son Dakika

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