Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor - Son Dakika
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Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor

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Manavgat'ta düşen 106 kilogram yağış sonrası sel felaketi meydana geldi. Ekipler, selden zarar gören evlerde temizlik ve hasar tespiti çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlar altyapı eksikliklerine dikkat çekiyor.

22.12.2024 13:25  Güncelleme: 13:56
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Manavgat'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya başladı

Side Antik Kenti'nde tarihi yapıların bulunduğu bölüm, yağmur sularıyla doldu

"Aniden yağmur bastırdı, kapıyı bile yerinden söktü"

ANTALYA - Birkaç saat içerisinde 106 kilogram yağışın düştüğü Manavgat'ta dün yaşanan sel felaketinin ardından AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Antalya'nın turuncu kodla uyarılan ilçelerinden Manavgat'ta dün yoğun yağış nedeniyle çok kısa bir süre içerisinde metrekareye 106 kilogramlık yağış düştü. Hayatın olumsuz etkilendiği ilçede 500 civarı ihbar alınırken iş yeri ve konutları su bastı. Yağış, tarihi Side Antik Kenti'ni de olumsuz etkiledi. Tyche Tapınağı başta olmak üzere antik kentteki tarihi yapıların bulunduğu bölüm, yağmur sularıyla doldu. Side Mahallesi 1586 Sokak'ta sular altında kalan onlarca evde gece başlayan su tahliye işlemleri devam ederken evlerin içerisinde bulunan eşyalar dışarı çıkartılarak evlerin temizlenmesi işlemi bütün hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir belediyesi, ASAT, Manavgat Belediyesi, JAK, Komando birliği, AFAD ve gönüllüler yaraların bir an önce sarılması için çalışırken, Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri de evleri tek tek gezerek hasar tespiti yapıyor.

"Yeter artık altyapıyı yapsınlar"

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Güllüşen Güzel, "10 yıl önce yine aynı şeyi yaşadık. Kimseden yardım görmedik. Kredi çekip evimizi tamir ettirdik, eşyalarımızı yeniledik. Hala kredi ödüyoruz. 10 yıl sonra tüm emeklerimiz yine gitti. En çok da çocuklarımın okul malzemelerine yanıyorum. Bizim evimiz zarar gören diğer evler gibi zeminde değil. Verilen koda göre yaptık. Bu felaketin nedeni yağan yağmur değil. Burayı diğer mahallelerden gelen sel suları bastı. Bizim evimizi altyapı olmadığı için su bastı. 10 yıl önce de altyapı istemiştik. Yine söylüyorum, altyapı yapılmazsa yine aynı şeyleri yaşarız" diye konuştu.

"Aniden yağmur bastırdı perişan olduk"

Yağmurun aniden bastırmasıyla neye uğradıklarını anlayamadıklarını belirten Zehra Hoşgör, "Aniden yağmur bastı. Rögarlardan su bastı. Herkese geçmiş olsun. Ben böyle bir afet görmedim. Su birden geldi. Buraya kadar su doldu. Kapıyı bile yerinden söktü, buzdolaplarını devirdi. Tüm Malzemeleri mahvetti. Ekipler geldi. Jandarma temizliyor. Askerlerimiz den Allah razı olsun. Eşyaları çıkarıp evi temizliyorlar, Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok" dedi.

Manavgat\'ta Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor - Son Dakika

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