Manavgat\'ta Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi

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(ANTALYA)- Manavgat'ta şiddetli yağışın ardından yaşanan selin ardından Belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İlk başta, yolda aracı kalan, selin ortasında kalan birkaç kişiyi kepçelerle alabilirken bir süre sonra onların da giremediğini gördük. Botlarla insanları taşıdık. 30'un üzerinde vatandaşımızı otelde misafir ettik. Bütün vatandaşlarımıza yiyecek, içecekten başlayarak, battaniye ve kuru kıyafet desteği sağladık" dedi.

İlçede yaşanan şiddetli yağış sonrası Manavgat Belediyesi ekipleri, çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ilçede meydana gelen selden etkilenen bölgeleri yerinde inceledi. İncelemeler öncesi, Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, yaşanan sel ve taşkınların etkilediği bölgelerde yapılacak çalışmalarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

"Sele maruz kalan bölgeleri görmek için sahaya çıktık"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Bu bir doğal felakettir. Kısa sürede çok ciddi bir yağış alması Manavgat'ımızda sel baskınlarına neden oldu. 2 bine yakın Manavgat Belediyesi personeli ve tüm araçlarımız acil olarak sahadaydı. Bizzat kendimiz, sele maruz kalan bölgeleri görmek için sahaya çıktık" dedi.

Kara, şehir merkezinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, ilk etapta araçlarıyla yolda kalan vatandaşları kurtardıklarını, ancak daha sonra bölgenin erişilemez hale geldiğini söyledi. Kara, "Akşam, Sayın Vali'mizin toplantısının ardından baraj suyu tutmaya başladıktan sonra şehir merkezindeki suların çekildiğini gördük. İlk başta, yolda aracı kalan, selin ortasında kalan birkaç kişiyi kepçelerle alabilirken bir süre sonra onların da giremediğini gördük. Botlarla insanları taşıdık. 30'un üzerinde vatandaşımızı otelde misafir ettik. Bütün vatandaşlarımıza yiyecek, içecekten başlayarak, battaniye ve kuru kıyafet desteği sağladık" diye konuştu.

Kara, sel felaketi sonrası yapılan koordineli çalışmalar ve tüm kamu kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine değinerek,"Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD ve diğer ilgili birimlerle birlikte çalışarak, mağduriyetlerin en aza indirilmesi için büyük bir çaba harcadık. Tek tesellimiz can kaybının olmamış olması. Kamu ve belediyeler olarak bütün gücümüzle tekrarının yaşanmaması için organize bir şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de afet sonrası yapılan çalışmalara ilişkin, "Toplam 936 personelimiz, 304 aracımızla Manavgat'ta bu sel felaketiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu tür afetler siyaset üstü olaylardır. Allah bir daha göstermesin. İktidarıyla, muhalefetiyle, tüm kurum ve kuruluşlar olarak, Manavgat'ta siyaset üstü bir yaklaşım sergileyerek, üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik" dedi.

Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Manavgat halkının yanında olacaklarını belirterek, "Önemli olan burada vatandaşımız mağdur olmuştur. Allah'a şükür bir can kaybı yok. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dün de, bugün de, yarın da hep yanınızda olacağız. İki saat içerisinde 106 kilogram yağışın tabi ki bir anda yağmış olmasından dolayı böylesi bir sel afeti yaşandı. Bir kez daha Manavgat'ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Böcek, Manavgat'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, bölgeye yapılan yardım ve iyileştirme çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirtti.

Belediye ekipleri, temizlik, altyapı onarımları ve gerekli yardımlar için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.