Manavgat\'ta Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel

Bingöl\'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Manavgat'ta yoğun yağış etkili oldu, yollar göle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, selden en fazla etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

"Turuncu Kod" uyarısı verilen Antalya'da öğlen saatlerinde etkisini arttıran yağmur Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede ikametleri su basarken Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 5 kurtarma, 2 yangın ve 51 su baskını ihbarına müdahale etti.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, D-400 kara yolunda karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Aydınevler ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan su baskınlarına dikkat çekti. Başkan Kara, karayolları ekiplerinin, yolda biriken suları tahliye etmek için D-400 karayolundaki çalışmada kaldırımları kırmasının ardından karayolundaki suların Aydınevler ve Bahçelievler mahallelerine aktığını söyledi. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ile birlikte bu bölgede incelemelerde bulundu.

Hasar tespiti ve müdahale çalışmaları

Manavgat Belediyesi, yağışların etkili olduğu ilk saatlerden itibaren ilçede teyakkuz durumuna geçti. Belediye, ilçe genelinde zarar gören yolları temizlemek, selin etkisiyle bozulan altyapıyı onarmak ve evlere giren suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin ilgili birimleri, aynı zamanda evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için de geçici barınma alanları oluşturdu.

Manavgat'ta yağışın bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken, belediye ekipleri de yoğun bir şekilde temizlik ve su tahliye çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Kara, vatandaşlara gerekli yardımların hızlı bir şekilde sağlanacağı ve bölgedeki çalışmaların hızla tamamlanacağı bilgisini verdi.