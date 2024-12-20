Manavgat\'ta SMA Hastası Burçe İçin Umut Kermesi Düzenlendi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle, 19-20 Aralık günlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Burçe için "Burçe'nin Umut Kermesi" etkinliği düzenleniyor. Kermesin ilk gününde etkinliği ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Bugün, Manavgatlıların tamamının seferber olduğunu gördüm. En kısa sürede kampanyayı tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Manavgat, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığıyla mücadele eden minik Burçe'ye destek olmak amacıyla düzenlenen kermese ev sahipliği yapıyor. Kermes, Burçe'nin tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla organize edilen bir sosyal sorumluluk projesi olarak ilk gününde büyük ilgi gördü. Kermeste, yerel esnaf ve gönüllülerin katkılarıyla hazırlanmış çeşitli hediyelik eşyalar, yiyecekler, el yapımı ürünler ve kıyafetler satışa sunuldu. Vatandaşlar, Burçe'nin tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla aldıkları her ürünle minik kıza umut oldu. Kermesin tüm gelirleri, Burçe'nin tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla bağışlanacak.

"Manavgat, Burçe'ye sahip çıkıyor"

Kermeste konuşan Burçe'nin ebeveynleri Kürşad Karadağ ve Emine Karadağ, desteklerinden dolayı Manavgatlılara teşekkür ettiler. Kürşad Karadağ, "Bu kermese öncülük eden başta Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara'ya, bütün STK başkanlarımıza ve en önemlisi gönüldaşlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Manavgat, Burçe'ye sahip çıkıyor. Manavgat halkı, bu süreci en kısa sürede atlatacağımızın teminatı olduğunu gösterdi" dedi.

"Yarınlara umutla bakmaya devam edeceğiz"

Kermesin ilk gününde Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, etkinlik alanına gelerek, Burçe'nin ailesiyle birlikte ziyaretçilere teşekkür etti ve kampanyaya olan desteğini yineledi. Başkan Kara, "SMA hastası Burçe bebeğimiz için bütün desteğimiz devam ediyor. Bugün, Manavgatlıların tamamının seferber olduğunu gördüm. En kısa sürede kampanyayı tamamlayacağımıza inanıyorum. İnşallah yarınlara umutla bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Niyazi Nefi Kara, kampanyanın miktar tamamlanana kadar devam edeceğini ve Burçe'nin tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için tüm Manavgat'ın el birliğiyle mücadele edeceğini belirtti. Kermes, 20 Aralık 2024 Cuma günü de 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Burçe'nin tedavisi için başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, valilik izinli IBAN bilgileri üzerinden bağışta bulunabiliyor.

Valilik İzinli IBAN Bilgileri:

Faaliyet No: 07/2024/2352

Alıcı: Burçe Karadağ

IBAN TL: TR42 0001 2001 5800 0066 0002 34

IBAN EURO: TR22 0001 2001 5800 0035 0017 22

IBAN USD: TR74 0001 2001 5800 0023 0011 10