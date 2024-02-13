Manavgat\'ta suç örgütü operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli Adana, İzmir, Konya illerinde suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma yürüttü. Araştırmada Manavgat merkezli kurulan çıkar amaçlı bir suç örgütü ile özel görüntülerin kayda alınarak tehdit ve şantaj yoluyla yağma yapıldığı, alacaklı oldukları bahanesiyle alıkoyma suretiyle bazı kişilerin hürriyetinden yoksun kılınarak darbedildiği, mahkeme kurarak yüksek miktarda para talep ederek yağma yapıldığı, örgüt mensuplarının maddi kazanç sağlamak amacıyla yabancı kadınları fuhşa zorladığı, bu kadınlara yönelik baskı kurulduğu, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda bu tarz kişilerden 'haraç' adı altında para tahsil edildiği, tehdit ve cebir kullanarak senet tahsilatı yapıldığı, örgüt liderinin örgüt mensupları üzerinde otorite kurabilmek için örgüt yöneticisinin ikametini kurşunladığı tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından Manavgat merkezli olmak üzere Adana, İzmir, Konya illerinde çok sayıda adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çıkar amaçlı suç örgütü lideri S.T. ile örgüt mensupları M.R.G., İ.S., H.Ö., N.T., M.S., M.M.A., R.G., O.O., C.M., Ç.Ö., B.A., C.T. ve M.D. 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'nitelikli yağma', 'yasa dışı silah ticareti', 'fuhşa yer ve imkan sağlama', 'insan ticareti', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. (DHA)
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