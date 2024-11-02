Manavgat'ta Türk Kızılay Kan Alma Birimi Açıldı

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(ANTALYA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından hayata geçirilen Türk Kızılay Manavgat Kan Alma Birimi, eski Manavgat Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Kızılay Kan Alma Birimi'nin açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, "Antalya ilimizde birçok noktada olmasına rağmen Manavgat'ımızda yoktu. Bugün burada bunun onur ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Dr. Ertop, Başkan Kara'ya da "İşin başından beri hiçbir isteğimizi geri çevirmedi, bizi hiç kırmadı. Bu kan bağış noktasının açılmasında en değerli katkılardan biri kendisinindir" sözleriyle teşekkür etti.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör de "Odamızın öz sermayesiyle sabit bir kan alma merkezini Manavgat'ımıza kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. İnsan sağlığına yapılan bu yatırımla birlikte daha sağlıklı ve güçlü bir toplum hedefine ulaşma yolunda güçlü bir adım atıyoruz. MATSO-Kızılay Kan Alma Merkezi, sadece bir sağlık noktası değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir umut kaynağı olacaktır" dedi.

Başkan Kara, "Bölge insanının kan ihtiyacı olduğunda iki arada bir derede kalınıyordu. Buranın yapılması benim için ayrı bir mutluluk kaynağı" dedi. Kara, Manavgat Devlet Hastanesi sorununa da değinerek, "Bir araya geldiğimizde, el ele verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kara, açılışın yanı sıra düzenlenen Manavgat Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Zeytin Festivali'ne de dikkati çekerek, zeytinin her şeyinin tartışıldığı bir festival ve çalıştay yaptıklarını hatırlattı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Kan Merkezi'nin manevi anlamda da büyük bir hizmet vereceğini belirterek, merkezin hayırlı olmasını diledi.