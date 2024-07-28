Manavgat'taki yangın sonrası yapılan 788 konut teslim edildi - Son Dakika
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Manavgat'taki yangın sonrası yapılan 788 konut teslim edildi

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen, Antalya Manavgat'ta 2021'de yaşanan yangının ardından TOKİ tarafından yapılan 788 konutun hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

28.07.2024 12:52
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Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen, Antalya Manavgat'ta 2021'de yaşanan yangının ardından TOKİ tarafından yapılan 788 konutun hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, 21 farklı noktada 10 gün süren yangın nedeniyle 4 ilçede toplam 44 mahallenin büyük zarar gördüğü hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgenin yeniden ayağa kalkması ve yaraların sarılması için Bakanlığın, tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber ettiği, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı anımsatıldı.

Bakanlığın ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir yandan vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni evler yöresel mimariye uygun bir şekilde planlandı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşasına başlandı. İller Bankası, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde 550 evin anahtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edildi."

"Kalan konutları da en kısa zamanda teslim edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 3 yıl önce yaşanan yangının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Kurum, Akseki ilçesinde 71, Alanya ilçesinde 114, Gündoğmuş ilçesinde 50 ve Manavgat ilçesinde 669 olmak üzere toplam 904 hak sahibinin belirlendiğini hatırlatarak, afet sonrası TOKİ tarafından toplam 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojmanın yapımına başlandığını bildirdi.

788 konut, 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 camiyi tamamladıklarını, Kalemler Mahallesi'nde hasar gören bir engelli okulunun da tadilatının yapıldığını belirten Kurum, "Kalan konutları da en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, tamamlanan 525 ahırı ise hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız desteklerini hiçbir zaman esirgemedi"

Manavgat yangınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyi anbean takip ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Yangının ilk gününden itibaren Manavgatlı kardeşlerimizin yanındaydık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Burada ne yaptıysak, hangi adımları attıysak anbean takip etti. Bizler üstümüze düşen neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için en büyük kazanç, vatandaşlarımızın mutluluğu. Allah, inşallah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'taki yangın sonrası yapılan 788 konut teslim edildi - Son Dakika

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