Manifest kurucusu Tolga Akış'a yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi - Son Dakika
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Manifest kurucusu Tolga Akış'a yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi

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Manifest kurucusu Tolga Akış\'a yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi
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Manifest kurucusu Tolga Akış\'a yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi
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İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tolga Akış, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi. Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akış'ın duruşması 18 Mart 2027'ye ertelendi.

KAMUOYUNDA 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakim karşısına çıktı. Tolga Akış savunmasında, "Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum" dedi. Mahkeme, 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akış'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verirken duruşmayı 18 Mart 2027 tarihine erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın ardından tutuklanan ve hakkında 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Tolga Akış, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akış ve avukatı katılırken, müzik camiasından bazı isimler de adliyeye geldi.

'ÜYELERİN VE BENİM SUÇ KASTIMIZ YOKTUR'

Tutuklu sanık Tolga Akış, duruşmadaki savunmasında, "77 gündür, bence işlemediğim bir suç nedeniyle cezaevinde yatıyorum. Bu suçu neden işlemediğimi birkaç örnekle anlatmak istiyorum. İddianamede müstehcenlik suçunun hangi fiile dayandırıldığını muallak buldum. Konserden bahsediyorsak, yapımcıların rolü bir işi gerçekleştirmek uğruna partnerleri bir araya getirmektir. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız gibi, önceden bilmemiz de mümkün değildir. Konserde yapılan herhangi bir hareketin suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Yine de konserle ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Konser tamamen 18 yaşından büyük bireyler için yapılmıştır. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konseri 18 yaş üstü olarak tanıtmamızın sebebi, mekanın 18 yaş sınırının bulunmasıdır. Bu mekanla alakalıdır, konserin teması değildir. Ayrıca görüntü paylaşılmamasıyla ilgili net bir ibaremiz vardı. Üçüncü kişilerin paylaştığı görüntüleri biz yaymadık. Bunu, başka kişilerin yaydığı görüntüleri biz yaymışız gibi görünmesin diye söylüyorum. Resmi mecralarımızın hiçbirinde konserle ilgili paylaşım yapılmamıştır. Hatta başkalarınca paylaşılan konser görüntülerinin paylaşılmaması için suç duyurusunda bulunduk. Bunlar da benim suça ilişkin bir tutumum olmadığını gösterir. Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Manifest grubundaki kızların yargılandığı ve ceza aldığı davaya konu olan konserdeki hareketler önceden planlanmamıştı. Manifest grubu genel anlamda birleştirici, pozitifliği öne çıkaran bir gruptur. Üyelerin ve benim suç kastımız yoktur" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Tolga Akış'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve dosyanın mütalaa hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 18 Mart 2027 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Akış'ın Manifest grubunun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, grup üyelerini Big Five Türkiye yarışması aracılığıyla kendisinin seçtiği, konser ve gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden yönetildiği belirtildi. Grubun finansal işlemlerini de yürüten Akış'ın yalnızca menajerlik faaliyetinde bulunmadığı, gösterilerin içeriğini belirleyen ve ticari stratejisini yöneten kişi olduğu yazıldı. İddianamede, gruptaki dans figürleri, sahne kıyafetleri ve gösterilerin toplumun edep ve haya duygularını zedelediği, çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimine zarar verebilecek görüntülerin herhangi bir yaş koruma filtresi olmaksızın yayımlandığı belirtildi. Akış'ın söz konusu gösterilerin planlanması, finansmanı ve yayımlanmasında aktif rol aldığı kaydedildi. İddianamede, Akış'ın grubun müstehcen görüntü ve performanslarının oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayımlanmasına aracılık ettiği değerlendirildi.

Kaynak: DHA
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