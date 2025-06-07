Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik

07.06.2025 18:48  Güncelleme: 20:02
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Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik çarpması sonucu yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun kritik olduğunu, tedavi süreçlerinin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

(MANİSA) – Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik çarpması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedaviye olumlu yanıt verse de hayati riskinin devam ettiğini belirterek, "Yoğun bakım süreci, çok dinamik süreç, her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu noktaya gelmiş olması, bizler için çok sevindirici bir gelişme" dedi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in tedavisi Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yaklaşık 16 saattir yoğun bakımda bulunan Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu ve hayati riskinin halen devam ettiğini belirten Topçu, bu ifadeleri kullandı:

"EKMO'nun bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. Bu saat itibariyle de yanıt devam ediyor. Güzel bir yanıtlama aldık. İdrar çıkışlarıyla ilgili sıkıntı vardı. Bununla ilgili diyaliz işlemi uygulanıyor ve hastanın idrar çıkışları sağlandı. Bunlar olumlu gelişmeler. Tabii yoğun bakım süreci, çok dinamik süreç, her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Ama burada yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanıyor. Sadece bir hekim değil, beyin cerrahisi, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekip halinde Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışarak tedaviyi yürütüyor. Durum değişikliği olursa yine bilgi vereceğiz. Şu an tedavisi devam ediyor. Şu an net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu noktaya gelmiş olması, bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz devam edecek."

"Uyandırma işlemini konuşmak için çok erken"

Zeyrek'in beyninde kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespiti ve uyandırılması için henüz erken olduğunu bildiren Topçu, "Daha öncesinde kalple ilgili bir rahatsızlığının olmamış olması, genç hasta olması, uygulanan canlandırmaya yanıtın geç de olsa alınmasına yardımcı oldu. Tabii yan hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik. Uyandırma işlemini konuşmak için çok erken. Şu an için daha ziyade daha temel yaşam desteğiyle mücadele ediliyor. Tüm sistemler kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi.

Açıklama sırasında Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de Başhekim Topçu'ya eşlik etti.

Özalper: "Biz bir yola çıktık, hep birlikte de yürümeye devam edeceğiz"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise umutlarını koruduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm il başkanlarına, muhtarlarımıza ve STK'lara çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla hepsi yanımızdalar. Bütün Manisa halkı burada. İnsanlara 'Evlerinize gidin, dinlenin' dedik ama hiç kimse bırakıp gitmek istemedi. Dualarınıza çok ihtiyacımız var. Ferdi Başkan çok güçlü ve bu gücüyle yeniden tekrar ayağa kalkacak. Bu mikrofonlara yeniden hep birlikte tekrar konuşacağız. Bizim ona inancımız sonsuz. Biz ona hep inandık ve o da bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Bundan sonra da yarı yolda bırakmayacağına olan inancımızla dualarınıza ihtiyacımız var. O, benim başkanım olmasının yanında yol arkadaşım, ekip arkadaşım. Orada olduğunu biliyoruz. 'Biz de buradayız' dedik. 'Biz bir yola çıktık, hep birlikte de yürümeye devam edeceğiz' dedik. Benim izlenimlerim… Hiç olumsuz bir şey düşünmüyoruz. Her şey güzel olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik - Son Dakika

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