Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 15 Temmuz'u Anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bir daha 15 Temmuz’ların yaşanmaması için bizim yolumuz, Cumhuriyet sevdalılarının yoludur. Bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yoludur” ifadelerini kullandı.

15.07.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmaması için bizim yolumuz, Cumhuriyet sevdalılarının yoludur. Bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yoludur" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz öncesine birlikte şahit olduk. Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeften uzaklaşmadan; laikliğe, demokrasiye, hukuka, liyakata, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Halkın gücünün, iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Halka karşı her türlü tahakkümün, zorbalığın kabul edilemeyeceğini, devlet içinde hiçbir grubun, tarikatın, 'devlet içinde devlet' gibi algılanacak yapılanmanın hoş görülmemesi, müsamaha gösterilmemesi gerektiğini acı tecrübelerle anladık.

Atamızın işaret ettiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.' Bu inançla, demokrasiye, millet iradesine, hukukun üstünlüğüne yönelik hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz, hainlerin karşısında her zaman duvar olacağız. Çünkü bizim yolumuz, Cumhuriyet sevdalılarının yoludur. Bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yoludur. Bizim yolumuz, egemenliğin millete ait olduğunu bilen ve aydınlık Türkiye'yi inşa etmek isteyenlerin yoludur. Bu duygularla asil milletimizin birliği ve iradesi ile amacına ulaşamayan hain saldırının yıldönümünde, karanlık ve art niyetli girişimi bir kez daha nefretle kınıyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ferdi Zeyrek, Demokrasi, 15 Temmuz, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement