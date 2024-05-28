Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 565. Akhisar Çağlak Festivali\'ne katıldı

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 565. Akhisar Çağlak Festivali'nin açılış törenine katıldı. Zeyrek, "Manisa'mızı festivaller kenti yapmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bu kadim kültürün sadece Manisa'mızda değil, başta tüm ülkede sonra uluslararası camiada da bilinsin istiyoruz" dedi.

565. Akhisar Çağlak Festivali'nin açılış töreni, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'ndeki kortej yürüyüşü ile başladı. Programa Başkan Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Özgür Özel'in mesajı okundu

Şeyh İsa Camii'nde Çağlak Festivali'nin açılış töreni ile devam eden programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Festivale işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de mesajı konuklara okundu.

Festivalde Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bu yıl 565'incisini kutladığımız Akhisar Çağlak Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizin en köklü şenliklerinden, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesinde yer alan, Akhisar Çağlak Festivali'nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geleneğimizi var eden alimlerin alimi, ilim insanı, Bayramilerin piri Şeyh İsa'nın kıymetini yad etmek, hem tarihimizin büyüklüğünün hem inancımızın derinliğinin bir özelliğidir. Bizim temelimizde bilgi var, bilgelik var, irfan var. Atalarımızın kalemleri kılıçlarından keskin olduğu içindir ki büyük bir devletin parçası olmuşuz, büyük alimler çıkarmışız ve alimleri 565 yıldır şenliklerle anar olmuşuz."

"Geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkacağız"

1459'dan bu yana Şeyh'in şehrimize gelişini kutluyoruz. Akhisar Belediyemiz yıllardır bu görevi en güzel şekilde yerine getiriyor. Elbette bu yıl ayrı bir heyecan ve duygu ile kutluyoruz. Zira Manisa'mızın zengin tarihi mirasının farkındayız. Her ilçesinde sahip olduğumuz kadim kültürün ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, eşsiz tarihimizi yaşatmak, anmak, gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden olacak. Geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkacağız. Bilgelerin dediği gibi 'Her ağaç kendi kökü üzerinde yetişir.' Biz de sahip olduğumuz kültürün, maneviyatın, ilmin ve bilginin temelleri üzerinde var oluyoruz. Onunla büyüyor ve gelişiyoruz. Geçmişin ışığı geleceğimizi de aydınlatıyor.

"Tarihi, kültürü, turizmi bir araya getirmek zorundayız"

Nesilden nesile aktarılan mirasın en önemli araçlarıdır. O nedenle biz Manisa'mızı festivaller kenti yapmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bu kadim kültürün sadece Manisa'mızda değil, başta tüm ülkede sonra uluslararası camiada da bilinsin istiyoruz. Tarihi, kültürü, turizmi bir araya getirmek zorundayız. Bu yönde çok ciddi çalışmalarımızın olduğunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Sözlerime son verirken başta Besim Dutlulu başkanım olmak üzere, bu festivalde emeği geçen tüm Akhisar Belediyesi çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 565 yıldır devam eden Akhisar Çağlak Festivali'nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Nice festivallerde buluşmak üzere, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Başkan Dutlulu ise şunları kaydetti:

"Akhisar Çağlak Festivali sebebiyle bugün bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. UNESCO tarafından dünya kültürel mirasları listesine alınan Akhisar Çağlak Festivali'ni her yılın Mayıs ayında, halkımızla birlikte coşkuyla kutluyor ve şehrimizde bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Biz de Akhisar Belediyesi olarak, tarihin bize verdiği sorumluluğun bilinciyle bu geleneğin yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Şeyh İsa'yı bir kez daha anıyor ve bu yıl 565'incisini kutladığımız Çağlak Festivali'mizin Akhisar'ımıza ve Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Zeyrek'e plaket takdim edildi

Konuşmalar sonrasında, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter tarafından Zeyrek ve Akhisar Kaymakamı Murat Kütük'e plaket takdim edildi. Program sonunda Akhisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak hazırlanan keşkek misafirlere ikram edildi.