Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Gölmarmara Ziyareti

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ile ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 2 aylık süre boyunca hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında muhtarları bilgilendiren Başkan Zeyrek, Gölmarmara'ya kazandırılacak projeleri anlattı.

Başkan Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Gölmarmara'yı ziyaret etti. İlk olarak mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıya katılan Zeyrek'e, CHP İlçe Başkanı Ferdun Sevenbige, Belediye Meclisi üyeleri ve CHP örgütü eşlik etti.

Toplantının açılışında konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz yerel yönetimler çok önemli. Koordineli hareket ettiğimiz sürece yapamayacağımız hizmet yok. Manisa'da yeni yönetimlerle birlikte çok güzel işler olacağına eminim. Sizlerin de desteğiyle ranta odaklı değil, insan odaklı işleri başaracağız. Bu işlerin üstesinden geleceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri bizim için çok önemli. Sağ olsun ne zaman arasak, bize her zaman bütçe çerçevesinde destek oluyor. Gölmarmara'dan da biliyoruz. Ciddi sıkıntılı belediyeler devraldık. Aynı şekilde Büyükşehir'de de ciddi sıkıntılar var. Biz yerel yöneticilerin işi, halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak. Halkımızın mutluluğunu, refahını sağlamak. Bunun için de hep beraber, el ele verirsek, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışırsak hepsinin üstesinden geleceğiz."

Aykan'ın ardından Başkan Zeyrek de bir konuşma yaptı. Göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi veren Zeyrek, şöyle devam etti:

"Öncelikle bizim en büyük sorunumuz, su pahalılığıydı. İnsani su kullanım hakkı olan ilk 2 ton suyu 1 lira yapacağız diye sözümüz vardı. İlk bunu yerine getirdik. Buna vesile olan hem Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize, hem de bunun bütün hazırlıklarını yapan personelimize teşekkür ediyorum. Çünkü halkımızın böyle bir talebi vardı. Bu yapılamaz deniyordu. Ama yapılabilirliğini de herkes gördü. Daha sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim yaptık. Yaklaşık 1 aydır gördüğüm herkes, bana bu konudan dolayı teşekkür ediyor. En güzel teşekkür de şuydu: Akhisar ziyaretimde yolda yürürken bir vatandaşımız, geçen ay ile bu ay arasında tam 250 TL fark etti dedi. Ben bu 250 TL karşılığında çocuğuma gidip bir hediye alacağım, Ferdi Amca'ndan sana bir hediye diyeceğim dedi. En büyük mutluluk budur. Buna vesile olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ulaşımda aksilikler vardı. Ulaşımdaki arkadaşlarımız para kazanamıyorlardı. Özellikle iç hatlardaki ulaşımda, otobüslerin arkasında bizden önceki başkanın boy boy fotoğrafları vardı. Fark etmişsinizdir hepsini çıkardık. Belediyemize ait olan otobüslerin arkasında yalnızca Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmi var. Diğer otobüslerin arkasını boş bıraktık. Otobüsçülerimiz araçların arkasına reklam alsınlar ve bir nebze daha olsun para kazansınlar. Belediyenin otobüslerden aldığı payı vardı. Bu pay haklarından da vazgeçtik. Yeter ki otobüsçülerimiz para kazansın, vatandaşımıza düzgün hizmet etsinler diye bunları yaptık.

"Gölmarmara için ne yapılacaksa, birlikte karar verilecek"

Daha sonra cenaze işlerinde Manisa merkezden veya başka bir yerden başka illere giderken para alınıyordu kilometre başına. Biz bu parayı kaldırdık. Bir vatandaşımızın en acılı gününde onun cenazesi için para istemek bize yakışan bir tavır olamazdı. Bundan dolayı da bunun önüne geçtik. Halk Ekmek, Gölmarmara'da var ama diğer ilçelerimizde yok. Halk Ekmek'i önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Halk Ekmek sayesinde Manisa'mdaki herkes 5 liraya ekmeğe ulaşabilecek. Seçimlerde Gölmarmara'ya verdiğimiz sözler vardı. Bunlardan bir tanesi sanayi sitesi girişindeki kavşak, şimdi kavşakla ilgili olarak çalışıyoruz. En yakın sürede kavşak düzenlemesi de olacak. Tiyenli'ye bir cami sözümüz vardı. Bütçenin büyük bir kısmı oluşturuldu, biz de el atacağız ve bu camiyi bir an önce hayata geçireceğiz. Sonra Ozanca'ya Salihli yol bağlantısı vardı. Onun için de başkanımla görüştük, en kısa sürede bunu yerine getireceğiz. Arkamızda 9 mahalleyi birbirine bağlayan 9 kilometrelik küçük bir yol var ama bu yol yapılmadığı için bunun sıkıntısını sizler çekiyorsunuz. Bu yolu da yapmak boynumuzun borcu. Bunların hepsi çok kısa bir sürede yapılacak. Bundan sonra da Gölmarmara için ne yapılacaksa, birlikte karar verilecek. Bugüne kadar diretme uygulamaları yapıldı ama artık o son buldu. Bugünden sonra bütün bunları ortak akılla yapacağız. Eskiden Büyükşehir ve İlçe Belediyesi diye bir ayrım vardı. Artık Büyükşehir, Gölmarmara diye bir ayırım yok. Biz ikimiz hem partiden kardeşiz, hem de Cem Aykan Başkanımız ile ağabey kardeşiz ve bunun yansımasını geçtiğimiz iki ay süreyle gördünüz. Biz böyle el ele tutuştuğumuz zaman sizlerle de el ele olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bu anlayış 5 yıl boyunca devam edecek.

"Her ay yapılan harcamalar internet sitesinden yayınlanacak"

Bize oy atan, atmayan diye bir ayrım olamaz. Seçim boyunca 1 Nisan sabahı parti rozet çıkar buraya Atatürk ve Türk bayrağı rozeti takılır diye söyledim. Bunca zaman yaptığımız uygulamada partili partisiz kimseyi ayırmadık. Herkese eşit hizmeti sunduk ve bundan sonra da böyle olacak. Bizim 5 yıllık görev aldığımız süre içinde adalet, eşitlik, ulaşılabilirlik ve hakkaniyet asla ve asla vazgeçmeyeceğimiz 4 şey olacak. Bunların yanında şeffaf belediyeciliği uygulayacağız dedik. Bizim artık Büyükşehir'in her ay yaptığı harcamalar bile internet sitesinden yayınlanacak. Herkes girip şeffaf bir şekilde paramız nereye gidiyor diye görme hakkı var ve bunu sağlayacağım. Şunu unutmayalım ki bu harcadığımız para benim şahsi param değil, hepimizin vergileriyle devletimizin hizmet edilsin diye gönderdiği parayı harcıyoruz.

"Manisa özenen değil, özenilenlerin yeri olacak"

Sizlerin görüşleri, temsil ettiğiniz mahallenin görüşleri bizim için her zaman ön planda olacak. Bu birlikteliğimizin sonunda göreceğiz ki Manisa artık daha yaşanılabilir bir yer, depreme, doğal afetlere daha dirençli bir kent ve Manisa artık özenen değil, özenilenlerin yeri olacak. Bunun için bütün altyapımız var, imkanlarımız var. Sadece bugüne kadar maalesef bunlar değerlendirilmedi. Biz artık bunları değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyükşehir ile birlikte 15 belediyemiz var. Hep birlikte Gölmarmara'nın kumu var, Alaşehir'in üzümü var, Ahmetli'nin doğal suyu var. Hep birlikte bir bütün içerisinde ortak kaynaklarımızı ortaya koyacağız ve buradan edinilen parayı da tekrardan vatandaşlarımız için harcayacağız.

"Bir imzayı atarken 40 defa düşünüyorum"

Vatandaşımız ekonomik şartlarla boğulmuş halde, iş kaygısı ile boğulmuş halde. Onların sesini duyup onların istediğini vermek bizim asli görevimiz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizi bundan sonra bunun için kullanacağız. Biz devletimizin bize emanet ettiği parayı harcarken bütün mesai arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Selendi'nin, Soma'nın, Demirci'nin dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğu düşünün. Onun vebalini taşıyoruz hepimiz. Ben her attığım imzada onların mesuliyetini düşünüyorum. Bir imzayı atarken 40 defa düşünüyorum. Bundan sonra da düşüneceğim. Belediyemizin bir delikli kuruşunu rantçılara, ihalecilere hak etmeyen kişilere yedirmeyeceğim."

Gölmarmara'ya yapacağı bir sonraki ziyarette mahalleleri de dolaşacağını dile getiren Zeyrek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Görev sürem dolduğunda alnım açık olarak Manisa'da yaşayayım, en büyük isteğim bu"

"Gidelim, oradaki vatandaşımızı da dinleyelim. Onların derdini siz zaten dinliyorsunuz, bize de anlatsınlar. Biz de belki bir dertlerine derman oluruz. Allah'ın izniyle bizim 5 yılımız böyle geçecek sizlerle birlikte. Bizi misafir ettiniz, Allah razı olsun. Ben sizleri de dinlemek istiyorum. Bizim öngördüğümüzden başka yapılacak neler var bunları duymak istiyorum. Bunları sıralarken öncelik sırasına göre sıralamamız lazım. En önceleri koyalım, bütçemizle bunları yapalım, onları yaptıktan sonra diğer işlere geçelim ve herkese eşit bir şekilde ulaşalım. Bugüne kadar nice başkanlar, nice muhtarlar gelip geçti. Daha da niceleri gelip geçecek Allah'ın izniyle. Ama şunu unutmamak lazım. Bazı muhtarlar ya da başkanlar koltuktan indikten sonra hala muhtarım ve başkanım diye anıldılar. Bazıları ise köylerinde veya Manisa'da oturamaz hale geldi, İzmir'e taşındılar. Ben şunu istiyorum. Benim görev sürem dolduğunda alnım açık, göğsüm kabarık olarak çoluğumla çocuğumla Manisa'da yaşayayım ve onlara yaptıklarımı anlatayım ve insanlar hala bana başkanım desinler. En büyük isteğim hayalim bu."

Esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Muhtar toplantısının ardından, Başkan Zeyrek ilçe programına esnaf ve vatandaş ziyaretiyle devam etti. Başkan Zeyrek ve Aykan, esnafa hayırlı işler diledi, sohbet etti. Ziyaret boyunca Başkan Zeyrek ve Aykan, ilçe sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı.

Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Halk buluşmasının ardından Başkan Zeyrek, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kendisini tebrik eden Başkan Zeyrek, Gölmarmara'nın dertlerine derman olmak için Aykan ile el ele en iyi şekilde çalışacaklarını vurguladı.