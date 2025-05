Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yeni Nesil Belediyecilik Uygulamalarını Tanıttı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Engelleri teknoloji ile aşıyoruz" sloganıyla yeni nesil belediyecilik uygulamalarını tanıttı. Zeyrek, "Manifestomuzda açıkladığımızı bir ileriye taşıyarak yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz. Çünkü yeni nesil belediyeciliğin içinde alışılagelmiş belediye hizmetlerinin yanında halk temelli, katılımcı, çağı yakalamış, dijitalleşmiş, teknolojinin her şeyini şehri için kullanan, sürdürülebilir ve fikri takibini her zaman yapan bir yönetim anlayışı var" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, güvenliğine katkı sağlamak, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak için hayata geçirdiği projelere yenilerini ekledi. "Yol Arkadaşım", "Benim Dilim" ve "Ben Buradayım" isimli projeler için "Engelleri teknoloji ile aşıyoruz" sloganıyla tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki programa Başkan Zeyrek'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 14 aydır vatandaşlarla tarladan sokaklara kadar her yerde bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz"

"Seçim zamanında da söylediğim gibi haftanın bir gününü ilçelerimizde geçiyorum. Esnafımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum, sorunu yerinde görmek, yerinde tespit etmek ve sorunları sizlerden dinlemek istiyorum. Biz bambaşka bir Manisa için yola çıktık. Bu yolda sizler bizim her zaman için ortak aklımız olarak yanımızda oldunuz. Şehrimin sorunları sizlerle birlikte ortak aklı oluşturarak çözülecek. Geldiğimiz ilk ay bir manifesto yayınlamış, gelin şehrimizi birlikte yönetelim, şehrimize birlikte sahip çıkalım, sorunları aynı masada paylaşalım, demiştim. Şunu görüyorum ki biz bunu sizlerle birlikte başardık. Manisa'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişilik büyük bir aile olmayı başardık. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Manifestomuzda açıkladığımızı bir ileriye taşıyarak yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz. Çünkü yeni nesil belediyeciliğin içinde alışılagelmiş belediye hizmetlerinin yanında halk temelli, katılımcı, çağı yakalamış, dijitalleşmiş, teknolojinin her şeyini şehri için kullanan, sürdürülebilir ve fikri takibini her zaman yapan bir yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışına geçişimizin bugün ilk günüdür. Bunun için çok heyecanlıyım. Yeni nesil belediyeciliğin içinde dijital ve akıllı şehirler var. Katılımcı yönetim, sosyal belediyecilik, çevre dostu uygulamalar, kültür, sanat, eğitim var, girişimcilik ve inovasyon destekleri var. Bu desteklerin ve saydıklarımın içinde bir bütünü oluşturduk, bu bütüne yeni nesil belediyecilik dedik."

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Zeyrek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın, belki bir dakika sonra, başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Engel hiçbir zaman göz ardı edilemez. Engelleri birlikte aşmak için yeni nesil belediyeciliği birleştirmek istedik. Bu uygulamalarımızla hayatlarını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir Manisa'yı sizlere sunmak için yola çıktık. Yaklaşık 7-8 aydır kendi bünyemizdeki yazılımcı arkadaşlarla birlikte birçok proje geliştirdik. Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın şehirdeki hayatlarını nasıl daha kolaylaştırabiliriz, diye koştuk. Hem dernekleri hem temsilcilerini masada buluşturarak fikir alışverişi yaptık" diye konuştu.

"Görme engelli vatandaşlarım için ulaşım Manisa'da sorun olmaktan çıkacak"

Zeyrek, "Yol Arkadaşım" projesi ile görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu proje sadece ulaşımda değil günlük hayatta da yanlarında olacak sesli bir rehber. Görme engelli vatandaşlarımız durakta beklerken, durağa bekledikleri otobüsün geldiği bilgisi kendilerine sesli uyarı sistemiyle bildirilecek. Otobüse geldiğinde binmesi, ineceği durağa yaklaştığında ise inmesi için hatırlatma yapacak olan sesli sistem ile ulaşımda büyük kolaylık yaşayacaklar. Otobüsteki şoföre de sistem üzerinden anında uyarı gidecek ve o durakta bir görme engellinin beklediğini bilecek. Bunun altyapısını hazırladık, görme engelli vatandaşlarım için ulaşım Manisa'da sorun olmaktan çıkacak. Bu uygulama Manisa'ma hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İkinci uygulamanın "Benim Dilim" projesi olduğunu aktaran Zeyrek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kamu dairelerinde sorun yaşamayacaklarını umut ediyorum"

"İşitme engelli vatandaşlarımızın kamu daireleri ya da gittikleri yerlerde iletişimde zorluk yaşadıklarına bizler ve sizler şahit oluyorsunuz. Bu sorunlarını görmezden gelemezdik. Onlar için Benim Dilim ismini verdiğimiz bir proje hazırladık. Bu proje ile işitme engelli vatandaşlarımızın kamu dairelerinde sorun yaşamayacaklarını umut ediyorum. Oluşturduğumuz portal üzerinden randevu alarak, görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmetinden yararlanabilecekler. Randevu günü geldiğinde, çağrı merkezi aracılığıyla işaret dili tercümanı ile bağlantı kurularak doktor görüşmesinden belediye işlemlerine kadar ihtiyaç duyulan konularda ücretsiz olarak destek sağlayacağız. İnternetin çekmediği noktalarda da bire bir şahsi olarak bu kurumlarda sizlere eşlik edecek olan arkadaşlarımızla yanınızda yer almak istiyoruz. Bu şehir hepimizin. Bu şehri tüm paydaşlarıyla birlikte tüm sorunlarıyla birlikte masaya yatırmak gerekiyordu. O yüzden işitme engelli vatandaşlarımıza da bu uygulama ile daha yaşanabilir daha güzel bir Manisa'da hizmet verebilir haline gelmeyi hedefledik."

"Ben Buradayım" isimli üçüncü projeyi da tanıtan Zeyrek, Türkiye genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10,6 olduğunu, bu oranın Manisa'da ise yüzde 13,2'yi bulduğunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yakınlarının da gözü arkada kalmayacak"

" Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ise ileri yıllarda daha sık karşılaşacağımız hastalık ise Alzheimer. Kimilerimiz bunu şimdi yaşıyor, ama hepimiz yaş alıyoruz, zaman içinde de bu hastalığa yakalanmamız, bunu yaşamamız da muhtemeldir. Bunu unutmamak gerekiyor. 65 yaş üstü her 100 kişiden beşi Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor. 85 yaş üstü ise dört kişiden biri Alzheimer hastası. Uzmanlara göre 2050 yılında hasta sayısı 115 milyona dayanacak dünya genelinde. Bu rakamlar böyle iken hemen hemen çoğumuzun ailesinde Alzheimer hastası varken biz buna kayıtsız kalamazdık. Ücretsiz bir şekilde dağıtacağımız bileklikler ile uygulamamızı indirdiğinizde yakınınızı gün içinde takip edebileceksiniz. Kapsamını genişlettik ve sadece Alzheimer hastası değil kaybolma riski taşıyan otizmli, Down sendromlu ya da zihinsel engeli bulunan vatandaşlarımızı da takip edebilecek, hatta geriye dönük onların gün içinde nerelere gittiğini sistem üzerinden görebileceğimiz uygulamayı Manisa'mıza kazandırdık. Artık daha güvende olacaklar ve yakınlarının da gözü arkada kalmayacak. Ben Ferdi Zeyrek olarak, Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle hayatın her alanında, her yerinde sizlerle birlikte olacağız. Bu birliktelik bizi başarıya taşıyacaktır. Bu güzel kentin, Manisa'mın bu birliktelik ile daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Sizlerden sadece tek bir şey istiyorum, yüzleriniz hep gülsün, çok mutlu olun."

Zeyrek'in konuşmasının ardından Alzheimer hastaları ve kaybolma riski taşıyan engelli bireyler için hazırlanan bileklerin dağıtımı yapıldı.

Alzheimer hastası Sultan Eşbağ'ın ailesine bilekliği teslim eden Zeyrek, "Bu bileklik sayesinde gün boyu ailesi tarafından adım adım izleniyor olacak. Sultan Teyzem, tabii önce Allah'a, sonra ailesine, sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne emanet" dedi.