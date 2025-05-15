Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yeni Nesil Belediyecilik Uygulamalarını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yeni Nesil Belediyecilik Uygulamalarını Tanıttı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Engelleri teknoloji ile aşıyoruz" sloganıyla yeni nesil belediyecilik uygulamalarını tanıttı. Zeyrek, "Manifestomuzda açıkladığımızı bir ileriye taşıyarak yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz. Çünkü yeni nesil belediyeciliğin içinde alışılagelmiş belediye hizmetlerinin yanında halk temelli, katılımcı, çağı yakalamış, dijitalleşmiş, teknolojinin her şeyini şehri için kullanan, sürdürülebilir ve fikri takibini her zaman yapan bir yönetim anlayışı var" dedi.

15.05.2025 18:19  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Engelleri teknoloji ile aşıyoruz" sloganıyla yeni nesil belediyecilik uygulamalarını tanıttı. Zeyrek, "Manifestomuzda açıkladığımızı bir ileriye taşıyarak yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz. Çünkü yeni nesil belediyeciliğin içinde alışılagelmiş belediye hizmetlerinin yanında halk temelli, katılımcı, çağı yakalamış, dijitalleşmiş, teknolojinin her şeyini şehri için kullanan, sürdürülebilir ve fikri takibini her zaman yapan bir yönetim anlayışı var" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, güvenliğine katkı sağlamak, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak için hayata geçirdiği projelere yenilerini ekledi. "Yol Arkadaşım", "Benim Dilim" ve "Ben Buradayım" isimli projeler için "Engelleri teknoloji ile aşıyoruz" sloganıyla tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki programa Başkan Zeyrek'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 14 aydır vatandaşlarla tarladan sokaklara kadar her yerde bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz"

"Seçim zamanında da söylediğim gibi haftanın bir gününü ilçelerimizde geçiyorum. Esnafımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum, sorunu yerinde görmek, yerinde tespit etmek ve sorunları sizlerden dinlemek istiyorum. Biz bambaşka bir Manisa için yola çıktık. Bu yolda sizler bizim her zaman için ortak aklımız olarak yanımızda oldunuz. Şehrimin sorunları sizlerle birlikte ortak aklı oluşturarak çözülecek. Geldiğimiz ilk ay bir manifesto yayınlamış, gelin şehrimizi birlikte yönetelim, şehrimize birlikte sahip çıkalım, sorunları aynı masada paylaşalım, demiştim. Şunu görüyorum ki biz bunu sizlerle birlikte başardık. Manisa'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişilik büyük bir aile olmayı başardık. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Manifestomuzda açıkladığımızı bir ileriye taşıyarak yeni nesil belediyeciliğin ikinci fazına geçiyoruz. Çünkü yeni nesil belediyeciliğin içinde alışılagelmiş belediye hizmetlerinin yanında halk temelli, katılımcı, çağı yakalamış, dijitalleşmiş, teknolojinin her şeyini şehri için kullanan, sürdürülebilir ve fikri takibini her zaman yapan bir yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışına geçişimizin bugün ilk günüdür. Bunun için çok heyecanlıyım. Yeni nesil belediyeciliğin içinde dijital ve akıllı şehirler var. Katılımcı yönetim, sosyal belediyecilik, çevre dostu uygulamalar, kültür, sanat, eğitim var, girişimcilik ve inovasyon destekleri var. Bu desteklerin ve saydıklarımın içinde bir bütünü oluşturduk, bu bütüne yeni nesil belediyecilik dedik."

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Zeyrek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın, belki bir dakika sonra, başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Engel hiçbir zaman göz ardı edilemez. Engelleri birlikte aşmak için yeni nesil belediyeciliği birleştirmek istedik. Bu uygulamalarımızla hayatlarını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir Manisa'yı sizlere sunmak için yola çıktık. Yaklaşık 7-8 aydır kendi bünyemizdeki yazılımcı arkadaşlarla birlikte birçok proje geliştirdik. Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın şehirdeki hayatlarını nasıl daha kolaylaştırabiliriz, diye koştuk. Hem dernekleri hem temsilcilerini masada buluşturarak fikir alışverişi yaptık" diye konuştu.

"Görme engelli vatandaşlarım için ulaşım Manisa'da sorun olmaktan çıkacak"

Zeyrek, "Yol Arkadaşım" projesi ile görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu proje sadece ulaşımda değil günlük hayatta da yanlarında olacak sesli bir rehber. Görme engelli vatandaşlarımız durakta beklerken, durağa bekledikleri otobüsün geldiği bilgisi kendilerine sesli uyarı sistemiyle bildirilecek. Otobüse geldiğinde binmesi, ineceği durağa yaklaştığında ise inmesi için hatırlatma yapacak olan sesli sistem ile ulaşımda büyük kolaylık yaşayacaklar. Otobüsteki şoföre de sistem üzerinden anında uyarı gidecek ve o durakta bir görme engellinin beklediğini bilecek. Bunun altyapısını hazırladık, görme engelli vatandaşlarım için ulaşım Manisa'da sorun olmaktan çıkacak. Bu uygulama Manisa'ma hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İkinci uygulamanın "Benim Dilim" projesi olduğunu aktaran Zeyrek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kamu dairelerinde sorun yaşamayacaklarını umut ediyorum"

"İşitme engelli vatandaşlarımızın kamu daireleri ya da gittikleri yerlerde iletişimde zorluk yaşadıklarına bizler ve sizler şahit oluyorsunuz. Bu sorunlarını görmezden gelemezdik. Onlar için Benim Dilim ismini verdiğimiz bir proje hazırladık. Bu proje ile işitme engelli vatandaşlarımızın kamu dairelerinde sorun yaşamayacaklarını umut ediyorum. Oluşturduğumuz portal üzerinden randevu alarak, görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmetinden yararlanabilecekler. Randevu günü geldiğinde, çağrı merkezi aracılığıyla işaret dili tercümanı ile bağlantı kurularak doktor görüşmesinden belediye işlemlerine kadar ihtiyaç duyulan konularda ücretsiz olarak destek sağlayacağız. İnternetin çekmediği noktalarda da bire bir şahsi olarak bu kurumlarda sizlere eşlik edecek olan arkadaşlarımızla yanınızda yer almak istiyoruz. Bu şehir hepimizin. Bu şehri tüm paydaşlarıyla birlikte tüm sorunlarıyla birlikte masaya yatırmak gerekiyordu. O yüzden işitme engelli vatandaşlarımıza da bu uygulama ile daha yaşanabilir daha güzel bir Manisa'da hizmet verebilir haline gelmeyi hedefledik."

"Ben Buradayım" isimli üçüncü projeyi da tanıtan Zeyrek, Türkiye genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10,6 olduğunu, bu oranın Manisa'da ise yüzde 13,2'yi bulduğunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yakınlarının da gözü arkada kalmayacak"

" Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ise ileri yıllarda daha sık karşılaşacağımız hastalık ise Alzheimer. Kimilerimiz bunu şimdi yaşıyor, ama hepimiz yaş alıyoruz, zaman içinde de bu hastalığa yakalanmamız, bunu yaşamamız da muhtemeldir. Bunu unutmamak gerekiyor. 65 yaş üstü her 100 kişiden beşi Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor. 85 yaş üstü ise dört kişiden biri Alzheimer hastası. Uzmanlara göre 2050 yılında hasta sayısı 115 milyona dayanacak dünya genelinde. Bu rakamlar böyle iken hemen hemen çoğumuzun ailesinde Alzheimer hastası varken biz buna kayıtsız kalamazdık. Ücretsiz bir şekilde dağıtacağımız bileklikler ile uygulamamızı indirdiğinizde yakınınızı gün içinde takip edebileceksiniz. Kapsamını genişlettik ve sadece Alzheimer hastası değil kaybolma riski taşıyan otizmli, Down sendromlu ya da zihinsel engeli bulunan vatandaşlarımızı da takip edebilecek, hatta geriye dönük onların gün içinde nerelere gittiğini sistem üzerinden görebileceğimiz uygulamayı Manisa'mıza kazandırdık. Artık daha güvende olacaklar ve yakınlarının da gözü arkada kalmayacak. Ben Ferdi Zeyrek olarak, Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle hayatın her alanında, her yerinde sizlerle birlikte olacağız. Bu birliktelik bizi başarıya taşıyacaktır. Bu güzel kentin, Manisa'mın bu birliktelik ile daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Sizlerden sadece tek bir şey istiyorum, yüzleriniz hep gülsün, çok mutlu olun."

Zeyrek'in konuşmasının ardından Alzheimer hastaları ve kaybolma riski taşıyan engelli bireyler için hazırlanan bileklerin dağıtımı yapıldı.

Alzheimer hastası Sultan Eşbağ'ın ailesine bilekliği teslim eden Zeyrek, "Bu bileklik sayesinde gün boyu ailesi tarafından adım adım izleniyor olacak. Sultan Teyzem, tabii önce Allah'a, sonra ailesine, sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne emanet" dedi.

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Teknoloji, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yeni Nesil Belediyecilik Uygulamalarını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:17:38. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yeni Nesil Belediyecilik Uygulamalarını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.