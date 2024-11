Manisa'da Adala Hermos Sosyal Tesisleri Açıldı

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlanan Salihli Belediyesi Adala Hermos Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle açıldı. Yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesis, aynı anda 2 bin kişiye hizmet verebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkı sağladığı, Salihli Belediyesi tarafından yapılan Adala Hermos Sosyal Tesisleri hizmete girdi. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Zeyrek, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Manisa'm sosyal belediyecilik anlamında, geçtiğimiz dönemde, tarihin ve kültürün vatandaş ile birleşimi anlamında eksik kalmıştı. Geldiğimiz ilk günden itibaren sosyal belediyeciliği hayata geçirmek için çok çabaladık ve hala çabalamaya devam ediyoruz. Hem tarihimizi gelecek yarınlara aktarmak hem de vatandaşlarımıza yeni mesire alanları, sosyal alanlar kazandırmak bizler için çok önemliydi. Çünkü Hermos Tesisi mitolojik dönemden bugünlere kadar yansıyan, maalesef unutulmaya yüz tutmuş anılarıyla birlikte toprak altında kalmıştı. Burada Mazlum Nurlu Başkan'ım ile birlikte çok değerli çalışma arkadaşlarına bu tesisi Salihli'mize kazandırdığından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Zeyrek, geride bıraktıkları 7 aylık süreçte hem Salihli hem de diğer ilçelerde kısa sürede sosyal tesis anlamında çalışma yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Manisa'nın turizmde ayakta kalması için elimizden gelen tüm çalışmalara her zaman devam edeceğiz"

"Ben hep söylüyorum bu daha başlangıç. Önümüzdeki 4 buçuk yıl içinde Büyükşehir'in katkılarıyla tüm ilçelerimizde, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı sosyal alanlarda aileleriyle birlikte eğleneceği nice alanları Manisa'mıza kazandırmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi olacaktır. Gittiğimiz diğer şehirlerde gördüğümüz güzel örneklerde hep özenen tarafta kaldık. Hep özendim ve şunu söyledim, 'Bu neden Manisa'mda yok.' Şunu arzuluyorum. Artık Manisa'm özenenlerin kenti değil, özenilenlerin kenti olması gerekiyor. Bu şiarda, bu projelerde çalışmalara daha çok devam edeceğiz. Artık Manisa'nın yaşanılabilir, herkes tarafından gezilip görülmeye gelen, turizmde ayakta kalması için elimizden gelen tüm çalışmalara her zaman devam edeceğiz. Bunları yaparken de şunu hep dile getiriyorum, yaptığımız her projede ortak aklı oluşturacağız. Vatandaşlarımızla birlikte ne yapıyorsak paylaşacağız. Yönetim ve planlama kadrolarında her zaman için onlara yer açacağız. Bugün bu güzel tesisin açılmasına vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Salihli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Tesis ile ilgili bilgi veren Başkan Nurlu da tesis ile vatandaşların hem doğanın güzelliklerinden faydalanacağını hem de halkın sosyal yaşamına katkı sağlamayı amaçlandığını söyledi. Başkan Nurlu, Gediz Nehri'nin sadece su kaynağı değil aynı zamanda geçmişten gelen bir yaşam alanı olduğunu hatırlattı. Başkan Nurlu, şunları dile getirdi:

"Hem geçmişten gelen değerlerimizi yaşatacağız hem de geleceğe taşımak için önemli bir mekan oluşturduk"

"Antik çağlardan beri bu nehir burada yaşayanların yaşamlarına yön vermiş kültürümüze şekil vermiştir. Eski adı Hermos olan bu nehir tarihin mitolojinin ve destanların birleştiği bir noktadadır. Bugün halkımızın hizmete giren bu tesis ile hem doğanın sunduğu güzelliklerden faydalanmayı hem de halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu tesis doğa ile iç içe huzurlu bir ortamda ailelerin bir araya gelip vakit geçirebileceği etkinlikler düzenleyebileceği bir alan olarak tasarlandı. Hem geçmişten gelen değerlerimizi yaşatacağız hem de geleceğe taşımak için önemli bir mekan oluşturduk. 300 metre kare kapalı, 100 metrekare yarı açık teras, 190 metrekare iskele, 200 metrekare kordon, 500 metrekare meydan, 3 bin metrekare çim alan ile 110 metrekare pisti olan düğün salonu ile yaklaşık 6 bin metrekare alana oturmaktadır. Aynı anda düğün salonu ile birlikte 2 bin kişiye hizmet verecektir."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise Salihli'ye kazandırılan tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti, Salihli'ye hayırlı olmasını diledi.

Tesis kesilen kurdele ile hizmete başladı

Konuşmaların ardından Salihli Belediyesi Adala Hermos Sosyal Tesisleri'nin açılışı kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin açılışı yapmasının ardından tesiste incelemelerde bulunuldu. Zeyrek, incelemesi sırasında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.