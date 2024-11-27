Manisa'da Çalınan Otomobil Antalya'da Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Çalınan Otomobil Antalya'da Bulundu

Manisa\'da Çalınan Otomobil Antalya\'da Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Antalya'da şüphelilerle birlikte yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, çalınan araca ait yedek anahtarın 6 yıl önceki sahibinde bulunduğu öğrenildi.

27.11.2024 18:28  Güncelleme: 18:30
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin araştırması sonucu Antalya'da şüphelilerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, otomobilin 6 yıl önceki sahibinde bulunan yedek anahtarıyla çalındığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Yıldız'a (50) ait evinin önünde park halinde bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aracının çalındığı fark eden Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Otomobilin geçebileceği güzergahlarda yapılan araştırma sonucu, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında aracın Salihli'den çıkışı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin Salihli'ye kiralık araç ile geldikleri, park halindeki aracı çaldıktan sonra Antalya'ya gittiklerini tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu, tespit edilen şüpheliler H.P. (24) ve İ.D. (24) yakalanıp, gözaltına alındı. Çalıntı araç da bulunup sahibine teslim edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, otomobili 2018 yılındaki sahibi M.U.'dan yedek anahtarı alarak Salihli'ye gelip, çaldıklarını söylediği bildirildi. Şüpheli M.U.'nun da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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