Manisa\'da CHP\'den istifa eden belediye başkanları ve örgüt yöneticileri YENİ Parti\'ye katıldı

(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'den istifa eden il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle YENİ Parti'ye katıldı.

Katılım töreninde konuşan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP çatısı altında yıllarca Manisa'da mücadele ettiklerini, Özgür Özel'in yanında olduklarını belirtti.

Özalper, demokrasi ve hukuk vurgusu yaparak mücadeleye YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yolumuz, yönümüz, rotamız her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Safımız, yerimiz en başından beri bellidir. Kavgamız otokratlara karşı verilen demokrasi kavgasıdır. İşte bugün Manisa bir kez daha tarihin doğru tarafında durmaktadır. Burada 'Bu memleket sahipsiz değil' diyenler, saray rejimine boyun eğmeyenler bugün bir iradeyi büyütüyor. Bugün bir mücadeleyi büyütüyor. Bugün Manisa, dün olduğu gibi yine Türkiye'nin değişimine öncülük ediyor. Manisa'nın belediye başkanlarıyla, il yönetimiyle, ilçe başkanlarıyla, belediye meclis üyeleriyle, kadın ve gençlik kollarıyla, örgütüyle birlikte hep bir ağızdan diyoruz ki; aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı mücadele ruhuyla çok daha güçlü yeni bir yoldayız. İşçinin, emeklinin, memurun, esnafın YENİ Parti'sindeyiz. Kadınların, gençlerin, Türkiye'nin YENİ Parti'sindeyiz. Biz bu yürüyüşün içindeyiz. Biz bu mücadelenin içindeyiz. Biz bu iktidar yolculuğunun neferleriyiz. Manisa'nın evladı, hemşehrimiz, liderimiz Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde açılan bu yeni yolda cumhuriyetçiler, demokratlar olarak, bu kara düzene teslim olmayanlar olarak, milletin iradesine sahip çıkanlar olarak sonuna kadar yürümeye kararlıyız. Şimdi egemenliği yeniden millete teslim etme zamanıdır. Şimdi hukuku yeniden devletin temeli yapma zamanıdır. Şimdi Türkiye'nin umudunu yeniden ayağa kaldırma zamanıdır. Bu mücadeleyi birlikte büyütmeye var mıyız? Liderimiz Özgür Özel'le birlikte bu ateşten gömleği giymeye var mıyız? Manisa'dan bir kez daha Türkiye'ye umut olmaya var mıyız? Belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kollarından, gençlik kollarından tüm yol arkadaşlarım, ayağa kalkın! Kalkın ki herkes görsün gücümüzü ve inancımızı."

BAKIRLIOĞLU: "BU PARTİNİN KURUCUSU MİLLET"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da şunları kaydetti:

"YENİ Partimiz itiraz edenlerin partisidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu kara düzene itiraz edenlerin partisidir. Amaçları belli. İktidar istiyor ki Cumhurbaşkanı adayını, rakibini ben seçeyim diyor. O sebeple şu anda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Silivri zulümhanesinde. Manisa'dan ona da selam yollayalım. Selam olsun Ekrem İmamoğlu'na. Ancak yetmedi. Çünkü hesapları bozan birisi vardı. Bütün hesapları bozan birisi vardı. Özgür Özel'den de kurtulmak gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kurtulmak gerekiyordu. Ne yaptı iktidar? Dedi ki, sadece Cumhurbaşkanı'nın adayını seçmek bana yetmez. Ana muhalefetin liderini de ben değiştireyim dedi. ve başımıza bu butlan belasını sardı.

Bugün burada olanlar, bu butlana itiraz edenlerdir. Bugün burada olanlar iktidara payanda olmaya itiraz edenlerdir. Bugün burada olanlar iktidarla aynı safta olmaya itiraz edenlerdir. Bugün burada olanlar adaletsizliğe itiraz edenlerdir. Bugün burada olanlar demokrasi isteyenlerdir. Bugün burada olanlar emeğin en yüce değer olduğunu söyleyenlerdir. Bugün burada başta il başkanımız var. İl başkanımızla beraber bütün ilçe başkanlarımız burada. Bugün bütün ilçe başkanlarımızla beraber bütün yönetim kurulları burada. Bugün bütün belediye başkanlarımız burada. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere. Bugün burada bu ülkenin aydınlık geleceklerine inanan Atatürkçüler, bu salonda YENİ Parti'yi kuruyor. Bir de burada olamayanlar var. Kaybetmeseydik, yaşasalardı burada olacak olanlar var. Onları da bir kere daha burada saygıyla anıyorum. Gülşah Başkanımızı saygıyla anıyorum. Ferdi Zeyrek Başkanımızı saygıyla anıyorum. Eminim ki yaşasalardı bugün bizlerle birlikte olurlardı. Bu partiye yapılanları, bu insanlara yapılan zulmü görselerdi kahrolurlardı. Bugün bizimle beraber bu salonda olurlardı. Onların ruhları bugün bizimle beraber arkadaşlar.

Bekir vekille beraber YENİ Partimizin 91 kurucu üyesinden bir tanesiyim. Ancak bu partinin kurucusu sadece 91 milletvekili değil. Bu partinin kurucusu ürünü tarlada kalan çiftçilerdir. Bu partinin kurucusu umutları elinden alınan, yurt dışında geleceğini gören, evlenemeyen, yuva kuramayan, iş bulamayan gençlerdir. Bu partinin kurucusu evini geçindiremeyen, çarşıdan filesi boş dönen, çocuklarının geleceğinden kaygı duyan kadınlardır. YENİ Parti'nin kurucuları açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan emeklilerimizdir, işçilerimizdir, asgari ücretlilerimizdir. Yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalan memurlarımızdır. Bu partinin kurucusu emeğinin karşılığını almak için günlerce Ankara'da eylem yapan, biber gazı yiyen, gözaltına alınan, açlık grevi yapan madencilerimizdir. Bu partinin kurucuları siftahsız kepenk indiren esnafımızdır. Bu partinin kurucuları yenidoğan çetelerine evlatlarını, bebeklerini kaybeden adalet arayışındaki ailelerdir. Bu partinin kurucuları Bolu Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden adalet arayan ailelerdir. Bu partinin kurucuları Çorlu tren kazasında yakınlarını yitiren ve adalet arayan insanların aileleridir. Bu partinin kurucusu kısaca millettir. Bu partinin kurucusu Türk milletidir."

BAŞEVİRGEN: "BİZİM YOLUMUZ İKTİDAR YOLU"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelemizi çok fazlasıyla sürdürdük, mücadele ettik. Ama o mücadelemizin sonunda maalesef işgal altında kaldık. İşgal altında kaldığımız için de YENİ Partimizi Genel Başkanımızla birlikte, sizlerin desteğiyle birlikte kurmuş olduk. YENİ Partimiz, memleketimize, Manisa'mıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kumpaslara, darbelere karşı dimdik ayakta durdu Genel Başkanımız. Büyük bir mücadele veriyor Genel Başkanımız. Genel Başkanımızın bu mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yol arkadaşı olmak kolay değil. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yol arkadaşı olmak için kararlı olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Namuslu olmak lazım. Özgür Özel'in yol arkadaşı olmak için karakterli olmak lazım. Çalışkan olmak lazım. İnsan olmak lazım. Ben, Türkiye'nin umudu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yol arkadaşları önünde eğiliyorum. İyi ki varsınız. Bizim yolumuz Cumhuriyet yoludur. Bizim yolumuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yolumuz demokrasinin yoludur. Adaletin yoludur. Bizim yolumuz iktidar yoludur" dedi.

15 BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da konuşmasında CHP içinde yaşanan sürece değinerek, "Elimizde iki seçenek vardı. ya parti içinde mücadele edip acaba bir şey olacak mı demek ya da partiyi yeniden seçim yoluyla geri almak. Bu konuda da elimizden gelen yapıldı. Veyahut da ülkenin şu anda ihtiyaç duyduğu; işçinin, emekçinin ve çiftçinin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olup bunu daha iyi hale getirecek bir siyasi parti oluşumuydu. Ama burada Manisa'nın başka bir özelliği daha vardı. Sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı siyasi bir darbeyle görevinden alınmıştı. Bu bizim hemşehrimiz, yol arkadaşımız Özgür Özel'di. Tabii ki Manisa, Özgür Özel'in yanında duracaktı. Manisa'da kime sorarsanız sorun. Hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi Manisalıya sorarsanız sorun, hangi ilçesine giderseniz gidin Özgür Özel hakkında tek bir kötü söz söyleyen insan bulamazsınız. Herkes onun için 'vefalı, iyi bir yol arkadaşı, düzgün ve dürüst bir insan' der. Bunu Manisa'daki AK Partililer de biliyor, MHP'liler de biliyor. Biz zaten yıllardır biliyoruz. Bugün Manisa'da 15 CHP'li belediye başkanı, yol arkadaşları Özgür Özel'in yanında yer alarak YENİ Parti'ye geçiyor. Bu yol artık iktidar yoludur. Bu yol artık Türkiye'yi kurtarma yoludur. Bu yolda biz belediye başkanları olarak çok çalışacak, herkese eşit ve adaletli hizmet edeceğiz. YENİ Partimiz hepimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından YENİ Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı. Törene katılan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'e de YENİ Parti rozetini İl Başkanı İlksen Özalper taktı.