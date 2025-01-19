Manisa'da Mermer Ocağında İki Kuzen Boğuldu - Son Dakika
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Manisa'da Mermer Ocağında İki Kuzen Boğuldu

Manisa\'da Mermer Ocağında İki Kuzen Boğuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya, içi su dolu çukura düşerek boğuldu. Onu kurtarmaya çalışan 13 yaşındaki kuzeni Kadir Kaya da suya atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.01.2025 16:58  Güncelleme: 17:00
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukura düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni Kadir Kaya (13) boğuldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Caber Burhan Mahallesi Baltaşı mevkiinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti. Caber Burhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen burada, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Zeki Kaya, "Oğlum Yusuf Eyüp mermer ocağındaki içi su dolu çukura düşmüş. Kadir de onu kurtarmak için suya girmiş ancak ikisi de çıkamamış. Acımız büyük" dedi.

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİRDİ'

Kaya ailesinin yakını Seyit Han Dursun da "Burada adeta gölet oluşmuş. ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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