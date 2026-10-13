Manisa'da öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti - Son Dakika
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Manisa'da öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti

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Manisa\'da öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde motosikletli lise öğrencisinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi itirazları reddederken, ailenin avukatı kararın umut verici olduğunu söyledi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde motosikletli lise öğrencisi Efe Türkmen'in (17) ölümüne neden olan otomobil sürücü Arif Uçan'a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti. Ailenin avukatı Ali Balcı, "Verilen bu karar ile trafikte dikkatsiz davranan sürücülerin başka masum insanların hayatları ile oynamasının bir nebze de olsa önüne geçilebilecektir" dedi.

Kaza, 19 Nisan 2025'te Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan çıkan Arif Uçan'ın (43) kullandığı 4 FDP 466 plakalı otomobil ile Efe Türkmen'in kullandığı 45 ASC 381 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede yer alan İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, Türkmen'in ilk geçiş hakkına sahip olduğu ancak yeterli tedbiri almaması nedeniyle tali kusurlu bulunduğu aktarıldı. Raporda; Arif Uçan'ın kavşağa girmeden önce ana yoldaki araçların hız ve mesafesini yeterince kontrol etmediği, motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği ve kontrolsüz şekilde kavşağa girip motosikletin hareket alanını kapattığı için asli kusurlu olduğu vurgulandı. Uçan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.

İSTİNAFA TAŞINDI

Akhisar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen duruşmada hakim, tutuksuz sanık Uçan'a 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl, indirimle 3 yıl 4 ay hapis cezası verip, B sınıfı sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti. Tarafların itirazları üzerine dosya, istinafa taşındı. İtirazları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna vurgu yaptı. Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğine vurgu yapılan kararda, itirazların reddedildi ve karar onandı.

'UMUT VERİCİ BİR KARAR'

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Ali Balcı, "İlk derece mahkemesinin, sanığın sabıkasız olmasına rağmen ceza uygularken alt sınırdan uzaklaşıp, 4 yıl hapis cezasına hükmetmesi ve istinaf dairesinin de bu kararı onaması, günümüzde cezasızlık algısının önüne geçen umut verici bir karar olmuştur. Nitekim günümüzde sıklıkla karşılaşıldığı üzere, trafik kazaları sonucu yakınlarını kaybeden insanların acıları; sanıkların kolayca serbest kalmaları nedeni ile bir kat daha artmaktadır. Ancak verilen bu karar ile trafikte dikkatsiz davranan sürücülerin başka masum insanların hayatları ile oynamasının bir nebze de olsa önüne geçilebilecektir" dedi.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıCeza Dairesi3. SayfaAkhisarManisaGüncelİzmirSon Dakika

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