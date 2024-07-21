Manisa\'da Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle, 6-13 yaş arası çocuklara ücretsiz yüzme kursları veriliyor. Manisalı çocuklar, Necati Bey İlköğretim Okulu ve Ahmet Tütüncüoğlu İlköğretim Okulu bahçesine kurulan portatif havuzlarda eğlenerek yüzmeyi öğreniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliği ile kent merkezindeki okul bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzları büyük ilgi görüyor. Necati Bey İlköğretim Okulu ve Ahmet Tütüncüoğlu İlköğretim Okulu bahçesine kurulan portatif havuzlarda, ücretsiz olarak yüzme kursu hizmeti veriliyor. Eylül ayına kadar sürecek kurslardan 6-13 yaş arası çocuklar faydalanıyor.

Kurslar hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediyesi yetkilisi Salih Avdal, kursların gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Eğitimlere 6 yaştan, 13 yaşa kadar olan çocuklarımız katılabiliyor. Derslerimiz ücretsiz. Tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Gerekirse yeni programlar açıyoruz. Kursiyer öğrencilerimize haftada iki gün, birer saat olmak üzere eğitim veriyoruz" dedi.

Yüzme kurslarından 500'e yakın çocuk faydalanıyor. Yurttaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla yüzme kurslarının daha fazla noktada hayata geçirilmesi planlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Nurlupınar ve Horozköy bölgelerinde portatif yüzme havuzlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kurşunlu Han'da devam eden yüzme kurslarıyla ilgili 0 236 250 03 02 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.