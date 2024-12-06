Manisa'da Üzüm Hasadı Aralık Ayında Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Üzüm Hasadı Aralık Ayında Devam Ediyor

Manisa\'da Üzüm Hasadı Aralık Ayında Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 35 milyon metre uzunluğundaki örtü altında yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, aralık ayı olmasına rağmen taze olarak dalında hasat ediliyor. Üzümler iç ve dış pazara sevk edilirken, bu bölge Türkiye'nin üzüm ihracatında önemli bir yer tutuyor.

06.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:03
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MANİSA'da temmuz ayında 35 milyon metre uzunluğundaki 'kanaviçe' adı verilen örtüyle üzeri kapatılan ve 85 bin dekarlık alanda yetiştirilen çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümü, aralık ayı olmasına rağmen dalından hasat ediliyor. Taze olarak kesilen üzümler, yurdun dört bir yanına sevk edilirken, yurt dışına da ihraç ürünü olarak gönderiliyor.

Türkiye'nin üzüm ambarı olan, 271 bin dekar alanda ülkenin kurutmalıkta yüzde 86'sını, sofralık üzümünde yüzde 55'ini karşılayan Manisa'da, temmuz ayında başlayan hasat, aralık ayının sonuna kadar sürüyor. Özellikle Sarıgöl ilçesinde temmuz ayında örtü altına alınmaya başlayan 85 bin dekar bağda yetiştirilen üzümler, kanaviçe sayesinde taze olarak dalından kesiliyor. Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi'nde genellikle kadın işçiler tarafından kesilen üzümler, kasalara dizilerek hem iç pazar hem de dış pazarda satışa sunuluyor.

35 MİLYON METRELİK ÖRTÜ ALTINDA SAKLANIYORLAR

Sarıgöl ilçesi Bahalar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda üzüm üreticisi Ahmet Karabaş, "Kuzey yarım kürenin son üzüm hasadı, Sarıgöl ilçemizin Baharlar Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Aralık ayı sonuna kadar taze olarak dalında ürettiğimiz üzümlerimizi hem yurt içi hem de yurt dışına ihraç ediyoruz. Sarıgöl ilçemiz genelinde 121 bin dekar arazi var, bunun 85 bin dekarında örtülü alanda üzüm yetiştiriyoruz. Bu örtü 35 milyon metreye tekabül ediyor. Yağmurdan, sisten, nemden, güneş yanığından korur. Bu sayede hem verim hem de kazancımız da artıyor. Üzümlerimizi de daha sağlıklı, koruyabiliyoruz. Ağustos aylarında 25-28 lira arası sattığımız üzümün kilosunu şu an 60 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

606 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Yaşıyla birlikte yıllık ortalama 606 milyon dolarlık bir üzüm ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise "Üzümün başkenti Manisa'da, halen daha sofralık olarak üzüm hasadı devam ediyor. 271 bin dekarlık büyük bir üzüm alanından bahsediyoruz. Türkiye'nin sofralık çekirdeksiz üretim anlamında lideri konumdayız. Ülkenin, kurutmalık olarak yüzde 86'sını, sofralık çekirdeksiz üzümün yüzde 55'ini üreten bir ildeyiz. Tabii burada ürünün katma değerli hale gelebilmesi için erkencilik ve geçicilik çok büyük önem arz ediyor" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ SATIŞTAN MEMNUN'

Sarıgöl ilçesindeki 121 bin dekarlık alanın 85 bin dekarında sofralık çekirdeksiz üzüm üretildiğini belirten Öztürk, "Üreticilerimiz ürünlerini bu şekilde örtülerin altında tutarak yağmurdan ve değişik iklim şartlarından koruyarak, sofralarla buluşmasını sağlıyor. Bu üzümler hem iç pazarda hem de dünya pazarlarında yerini buluyor. Kuru üzüm olarak 500 milyon dolara yakın ihracat yapıyoruz. Yaşıyla birlikte 606 milyon dolarları bulan bir ihracat ürününden bahsediyoruz. Üreticilerimiz satıştan memnun. Üzümle ilgili nasıl daha fazla katma değer oluşturabileceğimize yönelik çalışmalarımız sürüyor. Sarıgöl'de hala örtü altında üzümlerimiz bulunmakta ve aralık ayı sonuna kadar da bu hasadımız devam edecek. Yıl sonuna kadar da hala üzümden ülkemize ihracat geliri elde ediyor olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Sarıgöl, İhracat, Ekonomi, Güncel, Aralık, Manisa, Tarım, Son Dakika

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