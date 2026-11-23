Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 gündür kayıp olan Rahim Özçetin (65) için jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin orman ve dağlık alanda yaptığı arama kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde oturan Rahim Özçetin'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu önce mahalle muhtarı Mehmet Eren'e, ardından jandarma ekiplerine bildirdi. Mahalle camisinin olduğu bölgede tek odalı bir evde oturduğu ve mahalle sakinlerinin desteğiyle hayatını sürdürdüğü belirtilen Özçetin'in kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından bölgedeki dağlık ve orman alanda yürütülen aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.