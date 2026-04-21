(MANİSA) - Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Manisa Mesir Ticaret Fuarı, bu yıl kapılarını 32'nci kez açtı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin 7 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin ekonomi devleri arasında yer aldığını ve Ege'nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini söyledi.

Açılış törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başkan Dutlulu, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını, TACT fuar Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu yaptı.

Vali Özkan, fuarın 32 yıldır festival havasında geçerek kentin yaşam kalitesini ve ekonomik göstergelerini iyileştirdiğini belirtti. Bu dayanışmanın üretimi teşvik eden bir mahiyette olduğunu söyleyen Vali Özkan, organizasyonun küresel rekabet gücü açısından büyük bir girdi sağladığını ifade etti. Özkan, haftanın sanat ve şifa dolu geçmesini diledi.

"Manisa Ege'nin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor"

Manisa'nın 486 yıllık köklü geleneğini, şehrin ekonomik vizyonuyla birleştirdiklerini dile getiren Dutlulu, "Geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçiyi ağırlayarak çıtayı çok yükseğe taşıyan bu fuar, yalnızca Manisa'nın değil, Türkiye'nin ticaret ve sanayi kalbi olduğunun en somut örneğidir. Ekonomik veriler bizlere rakamların ötesinde bir gerçeği, Manisa'nın sarsılmaz üretim iradesini fısıldıyor. Bugün Manisa; 7 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin ekonomi devleri arasındaki yerini koruyan, Ege'nin parlayan yıldızı olmaya devam eden bir şehirdir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak; sanayicimizin, ihracatçımızın ve esnafımızın her zaman en güçlü yol arkadaşı olmaya kararlıyız. Hepimizin ortak hedefi Manisa'mızın üretimdeki öncü rolünü pekiştirmek ve bu bereketli toprakların gücünü dünya pazarlarında en üst sıralara taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Dutlulu, ortak akıl ve iş birliğine vurgu yaptı

Yönetim anlayışlarının merkezinde "ortak akıl" olduğunu vurgulayan Dutlulu, "Manisa hızla büyüyor. Biz bu büyümeyi trafikten imara, otoparktan sanayi alanlarına kadar doğru planlamak zorundayız. Hedefimiz ticaret odalarımızla, OSB'lerimizle, esnaf odalarımızla, ziraat odalarımızla ve tüm iş dünyası temsilcilerimizle birlikte bir 'beyin takımı' kurmaktır. Bu birliktelik, sadece kağıt üzerinde kalan bir yapı değil, Manisa'nın geleceği için yol haritası çizen, şehrin kaderini belirleyen bir koordinasyon merkezi olacaktır. Şehrimizin jeopolitik avantajlarını kalkınmaya dönüştürmek, yatırımcılarımızın sorunlarına hızlı çözümler üretmek ve bürokrasiyi azaltarak istihdamı artırmak ancak bu güçlü iş birliğiyle mümkündür" diye konuştu.

486'ncı yaşı kutlanan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ni "yaşayan festival" konseptiyle kent geneline yaydıklarını söyleyen Dutlulu, "Mesir coşkusunu sadece bir saçım töreniyle sınırlı tutmayıp; fuarlarla, gastronomiyle, sanatla ve sporla harmanladık. Bu büyük organizasyon sayesinde şehrimize gelen binlerce misafirimiz, yerel ekonomimize ve esnafımıza can suyu oluyor. Ben, bu büyük organizasyonun 32 yıldır kesintisiz sürmesinde emeği geçen, bu bayrağı bugüne taşıyan tüm kurumlarımıza ve emektarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Fuarımızda yer alan tüm firmalarımıza bereketli kazançlar; ziyaretçilerimize ise Manisa'nın üretim gücünü tamamen hissedecekleri verimli bir fuar diliyorum" dedi.

Açılışta konuşan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da fuarların geniş kitlelere ulaşma gücüne vurgu yaptı. Laleli'de bir çadırda başlayan sürecin modern bir ticaret merkezine dönüştüğünü belirten Tanık, bu başarının büyüyerek devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi. Tanık, fuarların tüm dünyada olduğu gibi Manisa için de vazgeçilmez bir önemi olduğunu söyledi.

"Mesir demek, Manisa demek"

"Mesir demek, Manisa demek" diyen ve etkinliğin kentin en önemli yüz akı projelerinden biri olduğunu ifade eden Balaban ise Manisa'nın bir hafta boyunca güzelliklerle anılacağını vurguladı. Balaban, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti."

Şimşek de Mesir Festivali ve Ticaret Fuarı'nın şehrin üretim gücünü dünyaya anlatan iki kıymetli marka olduğunu söyledi. Bu organizasyonları daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Şimşek, hedeflerinin Manisa'yı her yönüyle güçlü bir marka şehir haline getirmek olduğunu ifade etti. Şimşek, bu mirasın kültürel ve ekonomik önemine değindi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla 32. Manisa Mesir Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Ardından stantları ziyaret eden protokol üyeleri, firmalardan ürünlere ilişkin bilgi aldı.