Mansur'dan Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Mansur'dan Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

BM Temsilcisi Mansur, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki çocukların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

14.05.2025 11:41
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, tüm dünyaya Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukasını kırma çağrısı yaparak, bölgede 93 bin Filistinli çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki trajik insani durumu görüşmek üzere düzenlenen oturumda konuşan Mansur, Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinlinin insanlık dışı bir abluka altında yaşadığını vurguladı.

Mansur, "Yiyecekler sınır kapılarının sadece birkaç metre ötesinde çürürken, İsrail iki aydan uzun süredir insani yardımları engelliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ablukasının "en kötü işkence ve öldürme biçimlerinden biri" olduğunu belirten Mansur, Gazze'de yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, yarım milyon kişinin ise açlık, hastalık ve ölümlerle mücadele ettiğini hatırlattı.

Çocukların ise mevcut durumdan en fazla zarar gören kesim olduğunu kaydeden Mansur, İsrail'in insani yardımları dağıtma planının, Gazze'deki sivillere baskı aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle BM ajansları ve insani yardım kuruluşları tarafından reddedildiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarının amacının "yıkım ve ölüm" olduğunu itiraf ettiğini, bu yolla Filistinlileri Gazze'den ayrılmaya zorlamaya çalıştığını ifade eden Mansur, insani krizin tek sebebinin İsrail'in insani yardımların girişine engel olması olduğunu vurguladı.

Gazze'deki birçok fırın ve mutfağın, malzeme eksikliği nedeniyle kapandığını söyleyen Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ziyaretinin ateşkesin sağlanmasına katkı sunmasını ve Filistin halkına özgürlük, bölgeye ise güvenlik ve refah getirecek siyasi ufukların inşa edilmesine vesile olmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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