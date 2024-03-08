Mansur Yavaş: Ankara'da fiilen seçim bitti, rekor oyla geliyoruz

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bile 'Mansur Yavaş açık ara önde' diyor. Aslında Ankara'da fiilen seçim bitti. Rekor oyla geliyoruz. Sebebi şu; şeffaf davrandık. Bütün hesaplarımızı herkes görebiliyor. Kimseyi ayırmadık. Herkesi kucakladık. Huzur geldi, bereket geldi. Dolayısıyla Ankara halkı icraatlarımızdan memnun. Eksiğimiz nedir? İlçe belediyesi ve belediye meclis üyeleri. İstiyorum sizden. Beypazarı'nda seçildiğimde ikinci kez seçildiğim akşam bir daha aday olmayacağım dedim ve olmadım. Bu sefer şimdiden söylüyorum. Bu benim son dönemim" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Kızılcahamam'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. ardından Kızılcahamam'daki kadınlarla da bir araya geldi. Yavaş, şunları söyledi:

"Beş yıl boyunca benden bana oy vermeyenlerle ilgili tek bir kötü cümle çıkmadı. Çünkü seçildik, rozetimizi çıkardık ve Ankara'da herkesin başkanı olduk. Yeminle söylüyorum; bir ilçe ya da bir köye giderken buradan kimin kaç oy çıkmış bakmadım. Şimdi Cenabı Allah bize bir fırsat verdi. Ankara'ya 70 yıl sonra Ankaralı bir belediye başkanı geldi. İnsanları bizden çok beklentisi vardı. Herhangi bir köye gittiğiniz zaman orada kanalizasyon açıktan akıyor ve çocuklar yanında oynuyorsa hasta olma durumu varsa, o musluklardan su akmıyorsa, orada kimin nereye oy verdiğinin ne önemi var. Bir an evvel onu çözmek için uğraştık ve bunun için ilk veya ikinci üçüncü belediye meclisi toplantımızda Ankara'daki bütün belediye başkanlarına şu sözleri söyledim; Ankara halkı beni seçti, ilçeler sizi seçti. Başımızın üstünde yeri var seçmen tercihinin ama bize düşen bir şey var. Ben Ankara'nın birçok ilçesinin çok mağdur olduğunu hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. Sizler de belediye başkanı olarak orada istihdamı arttıracak, üretimi arttıracak, oranın zenginleşmesini sağlayacak bir proje getirirseniz, o projeyi beraber uygulayalım. Ben yapayım büyükşehir olarak. Temelini beraber atalım. Açılışını beraber yapalım. ve hatta gerekirse sizi işletin dedim. Bunu iki defa söyledim. Ama maalesef Ankara'nın ilçelerindeki belediye başkanları daha benim odamı görmedi. Hazmedemediler, tenezzül edip biz onun yanına gitmeyiz dediler. Bakın ben de şunu söylüyorum; gerçek hizmet etmek isteyen insan öyle olmaz. Ben Sayın Cumhurbaşkanından randevu alıp çıkıyorum. Ankara için ne istenmesi gerekirse istiyorum bir yerim mi eksiliyor. Siz de bana gelirseniz, Kızılcahamam için bir şey isteseniz, bir yeriniz mi eksilecek?

"KIZILCAHAMAM'DA DA DEĞİŞİMİN ZAMANI GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hiçbir yerde fotoğrafımı beş yıl boyunca görmediniz. Buralara kaç defa geldim, bir minibüs, bir şoför, bir koruma. Kızılcahamam'da kimseye kötülük yapmadım ki hemşehrilerimden niye korkayım? Şimdi eski belediye başkanları seçilir, 40 yılda bir gelirse gelir. Pandemi dönemi, bayram dahil hemen hemen buranın bütün köylerini gezdim, sorunlarını yerinde tespit ettim. Ankara halkı Ankara'nın köylüleri ilk defa kendi köyümde bir büyükşehir belediye başkanını gördü. Dolayısıyla amacımız hizmet etmek. Amacımız sizler için çalışmak ve inşallah buna yine aynen devam edeceğiz. Dediler ki; 'Ankara Büyükşehir değişirse bu Mansur Yavaş burayı yönetemez.' Onlar annelerinden büyükşehir belediye başkanı olarak doğmuş. Böyle bir kibir. Bütçemizi yarıya inmesine rağmen onların iki misli işler yaptık. Öncelikle acil işlere girdik. ve yaptığımız çalışmalar sonunda hem İngiltere'den Dünya Başkent Belediye Başkanları Ödülü'nü aldık. Dünya Şeffaflık Ödülü'nü aldık. Amerika'nın ünlü kuruluşu Türkiye hakkında rapor veren kuruluş da 30 büyükşehir içerisinde kredisi en yüksek belediye olarak Ankara Büyükşehir'i ilan etti. Dolayısıyla değiştirilmeden bazı şeyleri anlayamazsınız. Ben Kızılcahamam'da da değişimin zamanı geldiğini düşünüyorum. Başkan bir şey dedi; 'Mansurculuk.' Mansurculuk değil, Mansur Yavaş belediyeciliği başkanım. Mansur Yavaş belediyeciliği nedir? Önce belediyeyi tarif edelim. Bunlar beton, plastik zannediyorlar. Sadece köprü zannediyorlar. Eski dönem kadar zaten onların hepsini yaptık ve bunları ben belediyecilik saymıyorum. Belediyecileri şöyle tarif edilir; doğumundan ölümüne kadar, kentte yaşayan, beldede yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur diye geçer.

"ASLINDA ANKARA'DA FİİLEN SEÇİM BİTTİ. REKOR OYLA GELİYORUZ"

Anketleri görüyorsunuz televizyonlarda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bile 'Mansur Yavaş açık ara önde' diyor. Aslında Ankara'da fiilen seçim bitti. Rekor oyla geliyoruz. Sebebi şu; şeffaf davrandık. Bütün hesaplarımızı herkes görebiliyor. Kimse ayrılmadık. Herkesi kucakladık. Huzur geldi, bereket geldi. Dolayısıyla Ankara halkı icraatlarımızdan memnun. Eksiğimiz nedir? İlçe belediyesi ve belediye meclis üyeleri. İstiyorum sizden. Beypazarı'nda seçildiğimde ikinci kez seçildiğim akşam bir daha aday olmayacağım dedim ve olmadım. Bu sefer şimdiden söylüyorum. Bu benim son beş dönemim. Benim elimden tutacak Coşkun'u seçerseniz beş yıl doya doya hizmet edeceğiz size beş yıl.

"KURSAĞIMIZDAN HARAM LOKMA GİTMEYECEK"

Bugüne karalamaları ne iftiraları fayda etmedi Allah'a çok şükür daha bugüne kadar benim bir personelim savcılığa gitmedi. Biliyorsunuz eski büyük trol var Ankara'nın, adını bile anmak istemiyorum. Bir mesaj atıyor arkasından müfettiş geliyor ama rahatsız olmuyoruz. Geliyor, inceliyor ve bakıyor ki soruşturacak bir husus yok, yapılan iş doğru. Böylelikle aklanıyoruz. Allah'a bin şükür, Allah bugünleri gösterdi bugüne kadar daha bir personelim savcılığa gitmedi. Aynı şekilde gidecek, kursağımızdan haram lokma gitmeyecek yemeyeceğiz yedirmeyeceğiz."

Yavaş, Kızılcahamam SKM açılışının ardından Kızılcahamam'daki kadınlarla da bir araya geldi.