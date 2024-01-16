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Mansur Yavaş, Ankara'da yaşayan depremzede vatandaşları ve öğrencileri yerel seçimlere katılmaya davet etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ankara'da yaşayan depremzede vatandaşları ve öğrencileri yerel seçimlere katılmaya davet etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Ankara'da yaşayan depremzede vatandaşları ve öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerine katılmaya davet etti. Yavaş, seçmenlerin aktif olarak katılımını teşvik etmek ve yerel yönetimlere toplumun her kesiminin bakış açısını dahil etmek için yasal süreci anlattı.

16.01.2024 - 11:23,
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşayan depremzede vatandaşları ve öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerine katılmaya davet etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yavaş, "Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım" diyerek yasal olarak yapılması gerekenleri anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşayan depremzede vatandaşlar ile farklı illerden Ankara'ya gelerek eğitim gören öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerine katılmaya davet etti.

Mansur Yavaş, Başkent'te seçmenlerin aktif olarak katılımını teşvik etmek ve yerel yönetimlere toplumun her kesiminin bakış açısını dahil etmek için sosyal medya hesaplarından yaklaşan yerel seçimler öncesi oy kullanmak için yapılması gereken yasal süreci paylaştı.

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Yerel seçimlere dair önemli bir çağrıda bulunarak "Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım" diyen Yavaş, "Ankara'mızda yaşayan vatandaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza ve değerli öğrencilerimize bir mesajım var. Öğrenciyseniz kaldığınız yurt müdürlüğünden ve okulunuzdan alacağınız belgeyle, Ankara'da yaşayan vatandaşımız veya depremzede iseniz adınıza kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilir, daha sonra nüfus müdürlüğünden alacağınız belgeyle ilçe seçim kurullarına başvurarak kentimiz için oy kullanabilirsiniz. Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım. Unutmayın, sizler bizim için her zaman değerlisiniz. Son gün, 17 Ocak" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ankara\'da yaşayan depremzede vatandaşları ve öğrencileri yerel seçimlere katılmaya davet etti
Kaynak: ANKA
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